Non bastano le porte chiuse: il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus-Milan che si dovrebbe giocare domani, mercoledì 4 febbraio, potrebbe essere rinviata causa Coronavirus.

Continuano a rincorrersi le voci sul match che si dovrebbe disputare a Torino, dopo che l’andata era finita 1-1 a San Siro. Se prima si era pensato a far entrare allo Allianz Stadium solo i residenti in Piemonte e poi si era ipotizzato di giocarla invece a porte chiuse, dalla riunione in Prefettura tra sindaca di Torino, Chiara Appendino, questore, Giuseppe De Matteis, prefetto, Claudio Palomba, e i dirigenti della Juventus sta prendendo forza di non far scendere i giocatori in campo e rinviare a tutto.