C’è preoccupazione per l’arrivo dei duecento ultras dell’Ajax a Torino per la partita di ritorno valevole per i quarti di Champions League con la Juventus, che si disputerà domani alle 21 all’Allianz Stadium.

La polizia e i carabinieri hanno disposto numerosi controlli al casello autostradale di Rondissone, in provincia di Torino e nei pressi degli Juventus Store e dello stadio.

Gli ultras olandesi arriveranno oggi e c’è la massima allerta tra le forze dell’ordine visto che all’andata, il 10 aprile ad Amsterdam, fuori dal ‘Johan Cruijff Arena’, ci sono stati degli scontri con cariche e l’uso degli idranti.

Inoltre 120 ultras della Juventus erano stati fermati con bastoni, mazze di ferro, bombolette di spray urticanti, spranghe.