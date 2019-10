Si giocherà il 22 ottobre alle ore 21.00 la terza sfida della Juventus per la fase a gironi della Champions League 2019/20. La formazione bianconera si troverà a sfidare in casa allo Stadium il Lokomotiv Mosca, dopo aver pareggiato 2-2 nella prima sfida contro l’Atletico Madrid ed essersi imposta contro il Leverkusen.

La sfida contro il Lokomotiv Mosca sarà importante per consolidare il primato nel girone e per fare un passo ulteriore verso la qualificazione alla fase successiva della più importante competizione internazionale. Leggendo i pronostici sulla Champions League la formazione bianconera è data come favorita: le previsioni indicano infatti la vittoria della Juve al 77%, il pareggio al 16% e la vittoria della formazione ospite al 7%.

In questa sfida per la Juventus non sarà importante solo portare a casa la vittoria, ma anche cercare di non incassare goal. La formazione allenata da Maurizio Sarri non deve infatti arrivare all’ultima partita del girone con il timore non superare il turno per differenza reti. Concludere al primo posto sarebbe un grande successo per la Juve, ma l’Atletico Madrid non è intenzionato cedere facilmente la prima posizione nella classifica del girone.

Per questo motivo la formazione bianconera dovrà imporsi allo Stadium e portare a casa una vittoria netta contro il Lokomotiv Mosca, dato come squadra sfavorita dagli esperti del settore. Sebbene la squadra in trasferta sia sfavorita, la formazione di Sarri dovrà fare attenzione e non dovrà prendere sotto gamba questa sfida. La Champions League è una competizione internazionale di alto livello ed anche la squadra più debole del girone è comunque formata da giocatori di grande qualità, che potrebbero fare una partita di spessore e portare ad un risultato finale diverso da quanto previsto.

Capita spesso infatti che gli incontri di Champions League terminino con un risultato inatteso ed è proprio quello che la Juventus deve evitare per non complicarsi la vita e per aumentare la probabilità di passare il turno senza difficoltà.

Le due formazioni si sono già scontrate in due precedenti occasioni ed in entrambi i casi è stata la Juventus a trionfare. Prendendo in esame la forma fisica, entrambe le squadre hanno portato a casa dei risultati utili nelle ultime cinque partite. La Juventus è in forma ed è pronta per dare il massimo per vincere questa sfida. Il Lokomotiv Mosca ha bisogno di una prestazione di alto livello per poter restare in gara e per poter sperare di arrivare almeno al terzo posto e di continuare la sua corsa in Europa League.

Sebbene i bianconeri siano favoriti, è difficile fare delle previsioni su quello che sarà il risultato esatto del match. Non resta che aspettare il 22 ottobre e sintonizzarsi alle 21.00 su Sky – che trasmette tutte le partite di Champions League in esclusiva in Italia – per godersi lo scontro tra due grandi squadre e per poter sperare nella vittoria della squadra italiana, una vittoria che farebbe onore al nostro campionato ed al ranking del nostro paese a livello internazionale. I biglietti per lo Stadium sono andati a ruba e di sicuro il sostegno dei tifosi aiuterà la squadra di casa.