I Drughi Ultrà Curva Sud smentiscono categoricamente le voci in cui tutti i gruppi della Sud dello Stadium sarebbero in procinto di sciogliersi. Una decisione che sarebbe stata presa dopo una riunione avvenuta ieri con la dirigenza della Juventus e in particolare con Andrea Agnelli. Secondo diverse fonti, questa clamorosa scelta doveva essere resa pubblica attraverso un comunicato.

Invece l’unica nota che arriva è quella della smentita ufficiale dei Drughi, uno dei gruppi principali bianconeri, i quali sottolineano che “lo scioglimento” è un’invenzione e che da parte degli ultras juventini non ci sarebbe mai stata questa intenzione: «Nelle ultime ore – scrivono – sta circolando sui social la notizia che i gruppi della Curva Sud stiano per sciogliersi. Queste poche righe semplicemente per smentire e sbugiardare i millantatori. Drughi».