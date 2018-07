Sei colonnine per la distribuzione gratuita dell’acqua saranno istallate da Smat al Parco Dora per il weekend del Kappa Future festival, il 7 e 8 luglio. L’evento, uno dei più grandi festival musicali della città, prevede l’arrivo di oltre 50 mila persone.

Per fronteggiare l’emergenza legata sia al numero di partecipanti che all’afa del periodo Smat offrirà il servizio di pubblica utilità garantendo l’erogazione d’acqua gratuita nei distretti allestiti dall’Asl di Torino. Come detto saranno allestite sei colonnine per la distribuzione dell’acqua in boccioni nelle aree chill-out dove, a supporto del presidio medico, in caso di necessità, i partecipanti potranno ristorarsi bevendo un bicchiere d’acqua.

Da tempo Smat sostiene le attività dell’Asl di Torino in ambito didattico ed informativo collaborando al Progetto PIN (Progetto Itinerante Notturno) per la promozione della salute e la limitazione dei rischi in occasione di grandi eventi cittadini. Come in questo caso per il Kappa FuturFestival che prevede un’elevata concentrazione di persone in un ambiente delimitato ed in condizioni di grande stress fisico in cui l’acqua bene fondamentale per la salute degli individui diventa un “presidio sanitario” di primo intervento.