In tempo di Coronavirus aumenta lo sciacallaggio delle bufale attraverso i social. Ne abbiamo registrate parecchie nelle ultime settimane, e continueremo a farlo. Sono molti i lettori che ci contattano per chiedere se siano veritieri o meno alcuni messaggi che ricevono su Whatsapp o di video sui social.

L’ultimo della serie riguarda un miracoloso farmaco proveniente dalla Russia. Il video che pubblichiamo mostra due cittadini di origini italiana che sostengono, mostrando il biglietto dell’aereo, di trovarsi all’aeroporto di Mosca e di stare andando in farmacia per acquistare il farmaco Arbidol.

I due affermano che si stanno proteggendo dal Coronavirus grazie a queste pastiglie. Facendo intendere chissà quale complotto ci sia dietro il fatto di non far sapere che la cura per il virus è già acquistabile in farmacia.

Come intuibile è una clamorosa bufala, diventata virale. Infatti l’Arbidol è utilizzato in particolare in Russia e in Cina per combattere l’influenza stagionale, quella di tipo A e B. Ed effettivamente all’inizio dell’epidemia in Cina si era pensato al suo utilizzo per sconfiggere il virus che aggredisce le vie respiratorie. Inoltre, l’Abridol assieme ad altri farmaci è stato testato ma non cura assolutamente il Covid-19.