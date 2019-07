Ora fanno gli offesi, si scagliano contro uno scrittore come Antonio Scurati, che ha vinto il Premio Strega 2019. Per gli abitanti di Trecate, sindaco ed ex sindaco in testa, la descrizione fatta della loro cittadina da ventimila abitanti, a pagina 492 del libro “M, il figlio del secolo” è un affronto.

Già, perché quando Scurati parla di Trecate, in provincia di Novara (anche se alcuni trecatesi, forse per darsi un tono e vista la vicinanza, sostengono di essere milanesi!) raccontando un episodio di squadrismo fascista datato 1922 la definisce “un buco di c…in provincia di Novara”.

Un’espressione che, a differenza del libro, non è piaciuta all’ex sindaco del Partito Democratico Enrico Ruggerone, che, attraverso i social afferma: «Dal Buco di ….del Premio Strega Scurati cita un gravissimo episodio di violenza fascista subito da Trecate nel ’22. Pagina 492. Se vi capita leggetelo, M è un libro bellissimo. Però “un buco di culo” poteva evitare di scriverlo…. Scurati….Scurati…. Scurati».

Apriti cielo! Anche il sindaco in carica di Fratelli d’Italia, Federico Binatti replica allo scrittore. Per l’esponente del partito di Giorgia Meloni l’espressione sarebbe offensiva nei confronti della città e dei suoi abitanti e oltretutto non corrisponde a verità:«Trecate è una città in crescita e proprio qui sta sorgendo un nuovo grande centro logistico al servizio di marchi dell’Alta moda come Gucci. Altro che buco di c..», dice ai media.

Va beh, prima che parta il boicottaggio al libro da parte dei permalosi trecatesi nella prossima edizione Scurati potrebbe farla l’aggiunta. Tipo: “Trecate un buco di c…in provincia di Novara, dove però ci sta Gucci”.