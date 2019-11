La dermopigmentazione è un trattamento estetico che si sta espandendo sempre più volto a risolvere diverse problematiche estetiche non solo del volto, ma anche del corpo, vedi smagliature, cicatrici o discromie cutanee.

In questo articolo ti verrà spiegato tutto quello che c’è da sapere sulla dermopigmentazione.

Cos’è la dermopigmentazione, come si esegue e costi

La dermopigmentazione consiste nell’immettere nello strato appena sottostante il derma dei pigmenti atossici e bioassorbibili per migliorare il proprio aspetto estetico.

La procedura è molto simile a quella del tatuaggio tradizionale, con l’unica differenza che il colore viene riassorbito dalla pelle nell’arco di 7-10 anni.

Il suddetto ha tempi di permanenza nell’epidermide più o meno lunghi a seconda di:

trattamenti esfolianti (è bene farne il meno possibile);

esposizione ai raggi solari o alle lampade abbronzanti. In questo caso utilizzare creme solari a protezione solare 50;

tipo di pelle: quelle particolarmente grasse o secche trattengono meno i pigmenti;

sudorazione, più sudi e più il colore tenderà a riassorbirsi;

contatto con il cloro. In base alla zona da trattare possono essere utilizzati degli aghi di diverse dimensioni e pigmenti di varie tonalità per ottenere un risultato quanto più armonico e naturale possibile.

Le zone coinvolte possono essere:

sopracciglia;

capelli;

labbra;

varie zone della pelle.

Per quanto riguarda i costi, variano, in base alla grandezza della zona da trattare, dai 450 agli 800 Euro. Il ritocco ha invece un prezzo di circa 150 Euro.

Tuttavia, anche se il trattamento prevede l’utilizzo di aghi, non è doloroso, in quanto, prima di procedere con la distribuzione del colore, viene applicato un anestetico.

Corsi dermopigmentazione

E’ sempre consigliabile affidarsi a dermopigmentisti che abbiamo frequentato corsi di dermopigmentazione , non sono i classici corsi per tatuatori, ma vengono insegnate le tecniche per tatuare il volto con pigmenti riassorbibili da corpo umano e macchinari appositi.

Una delle maggiori Accademie in Italia per frequentare un corso di Dermopigmentazione è L’Orsini & Belfatto

I rischi della dermopigmentazione

La dermopigmentazione, se utilizzata con criterio e buonsenso, non provoca rischi. Prima di sottoporsi a questo tatuaggio semipermanente bisogna perciò prendere in considerazione i seguenti parametri:

presenza di eventuali herpes, nei, angiomi e via discorrendo nelle zone da correggere;

eventuale assunzione di farmaci: per esempio il cortisone riduce drasticamente la durata del colore;

eventuali precedenti interventi con silicone o botulino;

rispetto di tutte le norme igieniche, ossia aghi monouso e attrezzatura sterilizzata per non contrarre infezioni o malattie veneree;

capacità cicatriziali della tua pelle; se quest’ultima fa fatica è bene lasciar perdere, in quanto i solchi creati dagli aghi devono rimarginarsi quanto prima.

Ad ogni modo è sempre bene consultare sempre un medico e una professionista accreditata.

Nota bene: è vivamente consigliato sottoporti alla dermopigmentazione in autunno-inverno o comunque quando non devi partire per il mare

Tutti i vantaggi della dermopigmentazione

La dermopigmentazione ha moltissimi lati positivi, tra cui: