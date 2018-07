Secondo la Ong spagnola il gommone su cui erano a bordo sarebbe stato affondato perché non volevano salire a bordo. Per Salvini si tratta di una fake news

Se tutto fosse confermato ci troveremo davanti ad un terribile crimine. Ma è tutto ancora da verificare. Anzi. Per il Ministero dell’Interno si tratterebbe di una fake news. Resta il fatto che l’Ong spagnola Proactiva Open Arms ha pubblicato su twitter le foto di due corpi in mare e i resti di una barca. Secondo l’ong la Libia avrebbe lasciato morire una donna e un bambino, che si trovano a bordo di un gommone.

“La Guardia Costiera libica ha detto di aver intercettato una barca con 158 persone fornendo assistenza medica e umanitaria – ha scritto il fondatore della Ong Oscar Camps – ma non hanno detto che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno fatto affondare la barca perché non volevano salire sulle motovedette”

“Quando siamo arrivati, abbiamo trovato una delle donne ancora in vita”, continua il racconto su Twitter di Camps. “Non abbiamo potuto fare nulla per recuperare l’altra donna e il bambino, che a quanto pare è morto poche ore prima che li trovassimo. Per quanto tempo avremo a che fare con gli assassini arruolati dal governo italiano per uccidere?”.

Come detto per Salvini si tratta di una fake news

“Bugie e insulti di qualche Ong straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti, e ridurre il guadagno di chi specula sull’immigrazione clandestina. Io tengo duro. #portichiusi e #cuoriaperti”. “Nelle prossime ore verrà resa pubblica la versione di osservatori terzi che smentiscono la notizia secondo cui i libici non avrebbero fornito assistenza”, dicono dal Ministero dell’Interno.