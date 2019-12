Nuove risorse in arrivo da Roma per il trasporto pubblico torinese. Lo ha annunciato la ministra dei Trasporti Paola De Micheli oggi in visita a Torino alla sindaca Chiara Appendino.

«126 milioni e 780 mila euro per alcuni progetti che saranno finanziati per il 2020, mentre nel piano nazionale della mobilità sostenibile, cioè i nuovi autobus innovativi, per Torino sono previsti 30 milioni di ulteriori risorse» ha precisato la ministra aggiungendo che 18 milioni sono stati messi a bilancio per le strade provinciali.

«Le risorse annunciate sono molto importanti e consentiranno fra l’altro l’acquisto di altri 35 tram e la riqualificazione dell’area di piazza Bengasi nell’ambito dei lavori della metro 1. Sono la testimonianza dell’attenzione del ministero e del Governo per la nostra città» ha commentato la sindaca Appendino.

De Micheli ha parlato anche di Metro 2 precisando che per ora è stato stanziato «un importo sufficiente per arrivare a un livello di progettazione che ci darà il costo sostanzialmente definitivo dell’opera. Una volta avuto questo numero si valuteranno stanziamenti ulteriori. Non ci deve essere nessun attacco d’ansia, ma la valutazione consapevole che man mano che si fanno le scelte si fa il passo lungo come la gamba. Poi dopo c’è un Governo attento a fare altrettanto il passo lungo come la gamba».

«Le infrastrutture che possono rendere la vita migliore delle persone sono il nostro dovere prioritario Sulla Metro 2 abbiamo fatto una buona cosa e oggi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti per renderla ancora migliore» ha concluso la ministra, che non si è fatta scappare un commento anche sui monopattini elettrici.

«E’ in corso, da parte dell’Unione Europea, una valutazione di natura tecnica. Decidere se questi nuovi strumenti di mobilità siano o no assimilabili alle biciclette non è indifferente, è determinante. Di certo dovremo stanziare qualche risorsa in più per la sperimentazione».