Dopo l’approvazione in Senato di ieri della commissione Segre contro razzismo e antisemitismo nasce senza i voti del centrodestra, anche a Torino ci si muove verso quella direzione. Questa mattina infatti il consigliere comunale e segretario metropolitano del Partito Democratico ha inviato una lettera al presidente del consiglio comunale Francesco Sicari: “Ho proposto – spiega Carretta – di istiture, anche a Torino, una Commissione Speciale per il contrasto ai fenomeni dell’intolleranza, del razzismo, dell’antisemitismo e dell’istigazione all’odio e alla violenza”.

“Non solo Torino, ma ogni Città dovrebbe farlo. Per combattere certe derive e per ricucire il tessuto sociale lacerato dall’imbarbarimento quotidiano, c’è bisogno di promuovere azioni forti e coordinate anche nelle Istituzioni. Servono delle commissioni Segre in ogni Città”, conclude Carretta.