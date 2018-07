Giorni decisivi per la candidatura alle Olimpiadi Invernali 2026. Lo sa bene il già senatore del Partito Democratico Stefano Esposito che interviene sulla questione non tanto per accusare l’amministrazione Appendino di perdere tempo e quindi far perdere l’occasione dei Giochi, ma per dire ai suoi di non stare dietro alle “guerre interne dei grillini” e di organizzare una manifestazione per lunedì, davanti a Palazzo di Città.

Propone Esposito: «Se fossi il segretario del Pd, di fronte alla guerra per bande all’interno del Movimento Cinque Stelle di Torino sul tema Olimpiadi, lunedì, in occasione della votazione sulla delibera richiesta dal CONI, convocherei una manifestazione, in accordo con le altre opposizioni, invitando i torinesi i piazza Palazzo di Città per una veglia silenziosa con una fiaccola in mano».

«Serve dare un segnale civile a chi governa Torino. Sono stati eletti per fare gli interessi della città non per regolare i loro conti ideologici. Sono certo che anche molti torinesi che hanno votato per Chiara Appendino risponderebbero a questo appello. Questo è il mio umile suggerimento, da militante, al mio partito», conclude Esposito.