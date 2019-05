Si intitola “La Regione Piemonte per noi” l’incontro previsto per domani alle ore 18 al Centro di incontro di corso Belgio 91 a Torino. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra cittadini e Regione Piemonte e per fare un bilancio del lavoro fatto negli ultimi cinque anni di consigliatura.

Presenti all’incontro il senatore del Partito Democratico Mauro Laus che del Consiglio Regionale del Piemonte è stato presidente e il candidato e consigliere uscente Daniele Valle.

Con loro sul palco anche Beppe Cammarata, consigliere della Circoscrizione 7, e Ernesto Ausilio, segretario della Circoscrizione 7.