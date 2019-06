Anche all’interno del Movimento Cinque Stelle non è piaciuta l’idea di mandare gli agenti della polizia municipale di Torino a far togliere dalle vetrine i cartelli contro la nuova ZTL.

Mentre la sindaca Chiara Appendino plaude attraverso i social all’iniziativa del consigliere comunale pentastellato Antonio Fornari, il quale ha pubblicamente detto di essere stato lui ad aver chiesto l’intervento dei civich, c’è chi in casa grillina contesta quanto accaduto.

Stiamo parlando del gruppo consiliare M5s della Circoscrizione 1.

«Il Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 1 comunica la sua disapprovazione alla censura e limitazione del dissenso. Sì legge in un post di un consigliere comunale (Antonio Fornari, ndr) che i volantini esposti sulle vetrine di alcuni negozi non erano compatibili con il regolamento pubbliche affissioni della città. Non trattandosi di affissioni pubblicitarie ma di mera espressione di opinione dei commercianti, nonostante esprima opinione contraria a quella del gruppo consigliare, riteniamo sia doveroso permettere a chiunque la libertà di espressione».

La nota è a firma dei consiglieri Serena Gamba, Tea Castiglione e Walter Vallini.