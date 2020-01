I disturbi del sonno sono diventati un problema del quale ne è colpito un numero elevato di popolazione.

Il sonno è necessario per mantenere l’equilibrio psico-fisico del nostro corpo e uno dei suoi benefici è proprio la capacità ristorativa: mentre si dorme l’intero organismo recupera le energie consumate durante la giornata e questo permette di affrontare al meglio la quotidianità.

Risvegli notturni, incubi, fatica ad addormentarsi, attività prima di dormire, diete, orari irregolari o stress sono spesso la causa dei disturbi del sonno più frequenti. Le conseguenze sono per lo più nervosismo e stanchezza al mattino.

Per tutti questi motivi il sonno influenza non solo le nostre capacità, ma anche le nostre emozioni; e garantire al corpo un adeguato riposo notturno diventa quindi molto importante per il benessere della persona.

Come premesso all’inizio dell’articolo, dormire male è uno dei problemi più comuni oggigiorno: si hanno difficoltà a prendere sonno, si manifestano le classiche occhiaie, si sentono le palpebre appesantite tutto il giorno e il tutto è accompagnato dalla sensazione di stanchezza ed irritabilità.

Ci si rende conto dell’importanza di un buon sonno solo quando non riusciamo più a farlo!

Per riconquistare un sonno ristoratore bisogna considerare anche il fattore tempo, ovvero le ore di sonno consigliate, che variano non solo da persona a persona, ma anche in base all’età.

Ad un neonato occorrono infatti 18 ore di sonno per recuperare le energie, mentre ai bambini dai 2 ai 9 anni servono dalle 12 alle 10 ore al giorno. Passando agli adulti, le ore necessarie per svegliarsi riposati si riducono ad 8, mentre per agli anziani scendono alle 6 ore!

In linea generale per le ore di sonno viene utilizzata la notte, ma molte persone per motivi di lavoro sono costrette a dormire di giorno; questo può causare di per sé disturbi del sonno a causa di uno stravolgimento del ritmo circadiano, ovvero il delicato meccanismo che regola i ritmi biologici delle persone.

Fortunatamente, in farmacia sono disponibili efficaci soluzioni a base di melatonina e altre sostanze naturali che agiscono in maniera positiva sul sonno in tutte le sue fasi.

Tra tutte si distinguono le pastiglie per dormire Novanight con una tripla azione sul sonno grazie alla presenza di 4 ingredienti: melissa, papavero della California, melissa e passiflora.

Di seguito le azioni svolte:

la melatonina riduce i tempi di addormentamento ;

; gli estratti di papavero e di melissa favoriscono il rilassamento muscolare e diminuiscono i risvegli notturni ;

; gli estratti della passiflora agiscono a beneficio della qualità del sonno.

Per questo le pastiglie Novanight sono diventate ottime alleate per chi soffre di uno o più disturbi del sonno e di giorno si sente stanco o irritato.

Questo stretto legame tra sonno e veglia ci fa capire l’importanza del dormire bene per ritrovare la serenità e aumentare il benessere e la qualità della vita.

Photo by Kalegin Michail on Unsplash