Il comitato di redazione del quotidiano torinese “La Stampa” in una nota spiega che il giornale è online e in edicola per miracolo, visto le grosse difficoltà dettate dall’emergenza Coronavirus.

«Il quotidiano La Stampa – si legge – è online e in edicola. Quasi un miracolo, malgrado le disfunzioni dello smart working, a cui in queste ultime 48 ore tanti colleghi hanno ovviato: chi trasferendosi da Torino ad Asti, chi intervenendo sulle pagine da Roma, da Milano, dalle province e dalla Liguria per garantire l’uscita del giornale. Un’emergenza iniziata giovedì mattina con l’evacuazione della sede centrale di via Lugaro, a Torino. Un atto necessario e inderogabile che e’ la conseguenza del primo caso di coronavirus riscontrato in un collega poligrafico».

Aggiungono dal cdr che da diversi giorni avevano sollecitato, a più riprese, l’esigenza di ridurre le presenze nella redazione centrale agevolando il telelavoro (come espressamente richiesto dal governo nel decreto Conte) e avviando lo smart working, ma quanto richiesto «non era stato fatto. Ci si è limitati a lasciare a casa i colleghi che il protocollo nazionale imponeva che stessero a casa. Abbiamo chiesto garanzie su un piano d’emergenza in caso di evacuazione e ci siamo fidati della sua attuabilità, ma ci si è scontrati con la realta’: il lavoro dall’esterno non garantisce la fluiditàdei processi di produzione. Nonostante tutto, ancora una volta abbiamo fatto il miracolo».

«Assistiamo attoniti ma non silenti ad un modo di procedere che viaggia sempre sul filo del baratro, che è il prodotto di tagli indiscriminati con cui La Stampa è stata destrutturata e ridotta ai minimi termini, mentre i dirigenti hanno continuato ad incassare premi di risultato, dividendi e buonuscite da favola. I giornalisti de La Stampa continueranno nei prossimi giorni a garantire l’informazione in un momento così difficile per il Paese, ma fin da ora rifiutiamo che il prezzo di queste incapacita’ ricada ancora una volta sulla redazione. I giornalisti de La Stampa hanno continuato fino all’ultimo istante a lavorare, correndo i propri rischi, nella redazione centrale. Proseguiamo ora a scrivere e affrontare sacrifici anche dalle nostre case. Con il senso di responsabilità – oggi più che mai – che tutti noi abbiamo gia’ dimostrato nel recente passato».