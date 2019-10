Due giorni di sciopero da parte del quotidiano La Stampa e del suo sito web. La parte online non verrà aggiornata oggi e domani, mentre giovedì e venerdì non uscirà il cartaceo in edicola.

Le decisione è stata presa dopo una riunione di redazione e per protestare contro la decisione dell’azienda di ridurre ulteriormente il piano di assunzioni dell’organico che già prevedeva un nuovo assunto ogni tre uscite.