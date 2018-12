Il labbro leporino è una malformazione che interessa il viso sin dalla nascita e che coinvolge principalmente la zona della bocca e si manifesta in forme differenti. Si può notare sia una schisi sul labbro superiore oppure si può notare una spaccatura che poi raggiunge anche la base delle narici. Questa patologia ha un nome scientifico di labioschisi.

Esistono però diverse malformazioni di questo genere, oltre al labbro leporino, sono diversi coloro che possono soffrire anche di labiopalatoschisi e palatoschisi. Ad esempio, la palatoschisi prevede una divisione del palato che interessa sia la parte molle di questo sia quella dura, inoltre si può raggiungere ad una divisione sino alla parte posteriore dei denti incisivi. Cos’è la labiopalatoschisi? La labiopalatoschisi invece è una malformazione nel quale si associano sia le problematiche del labbro leporino sia la palatoschisi.

I bambini che soffrono di questa malformazione purtroppo di solito si trovano davanti a un forte disagio sia sociale sia psicologico, non solo queste patologie comportano anche difficoltà respiratorie e anche per l’alimentazione, inoltre i bambini non riescono a parlare bene perché si sviluppano male anche le arcate dentali.

Come si cura il labbro leporino?

Curare il labbro leporino può essere molto importante per dare ai bambini non solo una vita più felice dal punto di vista sociale ma è necessario anche riuscire a curarlo per dare loro la possibilità di mangiare bene, respirare e parlare bene. Per riuscire a rimediare a questo problema però c’è una cura ossia la chirurgia estetica ricostruttiva.

Questo intervento di solito si svolge in anestesia totale, e si consiglia di farlo quando il bambino a circa sei mesi di vita, per poter fare poi le giuste revisioni nel corso degli anni e seguire lo sviluppo del paziente. Una volta operati infatti bisogna effettuare dei trattamenti diversificati e delle sedute di logopedia, e infine procedere con degli interventi di ortodonzia.

In Italia, questo intervento può essere svolto gratuitamente grazie al sostegno del Servizio Sanitario Nazionale. Nel resto del mondo, invece questo non è possibile, infatti, per curare i bambini, soprattutto nelle zone povere, è necessario pagare i dottori che svolgono tale operazione. Purtroppo, molto spesso le spese dell’intervento sono troppo alte e così i bambini nei paesi poveri non possono essere sottoposti all’intervento e si ritrovano emarginati dalla società oltre che con seri problemi per parlare e respirare in modo adeguato.

Operation Smile: la Onlus che porta la cura per il labbro leporino nei paesi poveri

Una Onlus Italiana che si occupa della cura per il labbro leporino nei paesi poveri è Operation Smile. Questa Onlus va nei paesi più poveri nel mondo e cura gratuitamente tutti i bambini che soffrono di labbro leporino e di altre malformazioni come la labiolatoschisi o la palatoschisi.

Le cure sono possibili grazie ai medici che lavorano per Operation Smile, ai centri medici aperti nei paesi poveri e alla ricerca scientifica condotta nelle università e in vari centri di ricerca mondiale.

Grazie alle donazioni che arrivano da coloro che hanno a cuore la salute dei bambini di tutto il mondo Operation Smile è in grado di curare ogni anno tantissimi bambini e aiutarli a superare questa malattia con il giusto intervento chirurgico e con le pratiche successive come quelle ortodontiche e di logopedia.