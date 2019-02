L’assessore al Bilancio di Torino, Sergio Rolando, 71 anni, è stato colpito da un malore ieri sera. Ricoverato all’ospedale del Mauriziano è stato raggiunto dalla sindaca Chiara Appendino. Rolando non sarebbe comunque in gravi condizioni, nonostante un’ischemia.

Scrivono da una nota dal Mauriziano: “Il paziente Sergio Rolando (Assessore al Bilancio del Comune di Torino) nella serata di ieri è stato vittima di un malore transitorio, per cui attualmente è ricoverato per ulteriori accertamenti presso il reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale Mauriziano di Torino (diretto dal dottor Domenico Vallino). Le condizioni generali del paziente sono stabili e non destano preoccupazioni”.

Intanto la Sindaca Chiara Appendino e tutta la Giunta hanno espresso la loro vicinanza all’Assessore al bilancio: «Sergio ha dimostrato in più occasioni di avere forza e tenacia da vendere – ha detto la Sindaca Appendino – siamo certi che anche in questa occasione non sarà da meno. Speriamo di riabbracciarlo presto e che continui a dare il suo prezioso contributo alla Città».