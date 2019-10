Che sia con un sondaggio, affittando una camera libera o vendendo la vecchia cassapanca della nonna, è ormai da molto tempo che internet permette di mettere da parte qualche soldo in più in modo comodo ed efficace.

L’idea di guadagnare soldi online coincide con la nascita di internet e oggi, con il mondo delle app sempre più in voga, i modi per arrotondare a fine mese si sono moltiplicati e coprono i settori più disparati.

In questo articolo troverai 5 tra le app migliori per guadagnare online direttamente, vendendo o offrendo servizi, o indirettamente imparando e scoprendo nuove potenziali fonti di guadagno.

Airbnb

Cominciamo da un grande classico. Nato da due ragazzi che hanno avuto l’idea di affittare dei materassi in salotto, oggi è il più grande portale online che mette in contatto persone che cercano alloggio con persone che hanno spazio extra da affittare. La funzionale app ti permetterà di guadagnare soldi affittando una camera libera della tua casa o il garage di tua zio (che non ha nemmeno la macchina). Non sarà l’Hilton ma se ti applichi con costanza e offri un ottimo servizio, rimarrai stupito delle potenzialità di guadagno offerte da Airbnb.

Disponibile per IOS

Disponibile per Android

Trading Game – Mercati, Azioni e Forex, investire

Il mondo del trading online è spesso tanto accessibile quanto oscuro e misterioso. Trading Game è qui per fare luce e illuminare tutte le possibilità di guadagno legate al trading. Si tratta di un’app che unisce istruzione, con una straordinaria sezione “Impara”, al trading concreto con soldi virtuali. Che sia per gioco o per incominciare una carriera da trader professionista, Trading Game è l’app perfetta per acquisire le conoscenze di base sul mondo del trading è imparare a sfruttare i mercati per lauti guadagni. Segui le lezioni gratuite, sia semplici sia avanzate, per imparare tutto quello che c’è da sapere sul trading; poi datti da fare come trader e metti alla prova le conoscenze acquisite. Avrai la possibilità di cominciare con 5.000 $ in soldi virtuali fin da subito. La carriera di successo da trader non è mai stata così a portata di mano!

Disponibile per IOS

Disponibile per Android

Google Opinion Rewards

Sondaggi, sondaggi e ancora sondaggi. Quante volte ci è capitato di compilare noiosissimi moduli e pensare che fosse solo una perdita di tempo? Ma se improvvisamente ti dicono che il sondaggio è pagato? Tutt’altra storia. Ecco cos’è Google Opinion Rewards; un’app di sondaggi che ti paga per ogni sondaggio completato. Basta registrarsi e inserire qualche dato personale per incominciare a ricevere sondaggi in linea con il tuo profilo ed essere pagati da venti centesimi a oltre un euro in credito Google Play per ogni sondaggio. Mi raccomando, niente scorciatoie digitando a caso.

Disponibile per IOS

Disponibile per Android

Fiverr

Freelencer online, liberi professionisti e aziende in cerca di talenti: questo è il mondo di Fiverr. Un’app che ti permette di offrire i tuoi servizi online a chiunque ne abbia bisogno. Traduzioni, blog writer, logo design, digital marketing, programmazione e chi più ne ha più ne metta. Crei un profilo, inserisci i dettagli dei tuoi servizi, e il gioco e fatto! Le aziende potranno commissionarti lavoro tramite internet e pagarti alla consegna del progetto. Le recensioni assicurano l’affidabilità e ti permettono di accrescere la reputazione. Con un po’ di pazienza potrai richiedere l’accesso allo status di FiverrPro è aumentare ancora di più la tua visibilità e i tuoi potenziali guadagni.

Disponibile per IOS

Disponibile per Android

Etsy

In un mondo e-commerce dominato da Amazon che sforna prodotti nuovissimi e tutti industrialmente perfetti, Etsy è una finestra di unicità e creatività. Etsy è il più grande marketplace che si concentra sulla vendita di prodotti vintage e artigianali. Da gioielli fatti a mano fino al polveroso dipinto che hai trovato in soffitta, potrai usare quest’app per vendere i prodotti vecchi e vintage e mettere da parte qualche soldo. Niente aste alla Ebay o complicate procedure di registrazione, un’app semplice e intuitiva che con pochi tap ti permette di scoprire un mondo straordinario e unico.

Disponibile per IOS

Disponibile per Android