Mentre la stagione estiva è avviata verso la sua conclusioni, bisogna segnalare alcune importanti novità, per quanto riguarda il settore del gioco online. Specificamente queste news riguardano il segmento del gambling online, il più quotato e consolidato in Italia e nel resto d’Europa. Si tratta del restyling del sito di 888 Casino non soltanto per quanto concerne la sua veste di tipo grafico, ma anche da un punto di vista di software, che va quindi ad inficiare e a migliore, se possibile, l’accesso e la fruibilità di questa prestigiosa e nota sala da gioco virtuale. Un cambio di veste che era auspicabile da tempo e che segue e preannuncia alcuni cambiamenti a livello di piattaforme che vedranno il 2019 come un anno spartiacque per il settore del gambling digitale. Già da qualche anno abbiamo assistito a una nuova fase del gioco da casinò virtuale, dove specialmente per il live casinò si sentiva il bisogno di fare alcune modifiche sostanziali e miglioramenti di sorta. Questo per evidenziare il nuovo corso dove la tecnologia digitale mobile, gioca un ruolo sempre più primario ed essenziale. Non cambia quello che di fatto questo tipo di portali hanno sempre offerto: una vasta gamma di giochi tra i più popolari e gettonati, quali poker, blackjack e roulette, solo per citare quelli più in voga. In questa nuova veste del portale troviamo quindi tutto ciò che rende all’avanguardia un sito di tale prestigio, conosciuto non solo in Italia e nel resto d’Europa, ma in tutto il mondo. Tra le più rilevanti novità bisogna quindi segnalare l’aderenza tra il “mondo mobile” delle app di gioco e quello più classico da PC fisso. Il tutto al fine di garantire agli utenti una nuova esperienza di gioco fluida e impeccabile, dal punto di vista dell’implementazione di interfaccia grafica, sia per i dispositivi mobili che per gli altri.

Un ruolo davvero primario e fondamentale arriva poi dall’apporto dato dalla Evolution Gaming la quale ha firmato una partnership con le maggiori realtà internazionali dedicate al gambling e alle sale da gioco di tipo interattivo. Il tutto rivolto alle esigenze degli utenti, i quali come sempre sono stati fondamentali per migliorare il servizio, attraverso preziosi feed e accorgimenti che solo chi fa un utilizzo attivo di questi siti potrebbe dare. Entriamo di fatto in una nuova era per quanto riguarda il settore dei casinò digitali, che già da qualche tempo hanno deciso di investire e di puntare in maniera più massimalista sul concetto di live casinò, per avvicinare un diverso tipo di pubblico e di utenti. Parliamo di sale da gioco virtuali che possono vantare uno dei migliori programmi di Social Responsibility e condividere in toto i principi che riguardano e interessano quello che viene oggi definito Gioco Responsabile. Stiamo attraversando una fase estremamente complessa e delicata per il gioco online, dove alcuni cambi in chiave legislativa, possono davvero fare la differenza tra le varie piattaforme legali in Italia e nel resto d’Europa. Avere però dei riconoscimenti e le certificazioni dalle principali autorità competenti, appare fondamentale in termini di credibilità e di rilancio per ogni sito che desidera espandere il proprio mercato e il risultato operativo in termini aziendali. Tutti i mercati regolamentati, come ad esempio quello degli Stati Uniti e altre realtà di tipo europeo, guardano verso questa nuova visione del gambling, attraverso nuovi e influenti partner con fornitori importanti come NetEnt. Lo studio di sviluppo per quanto concerne l’uso delle piattaforme di gioco, punta sulle applicazioni via web, che sono il fulcro di queste società che operano all’interno del settore dei casinò digitali. Gli standard offerti devono quindi essere sempre più elevati, per rendere l’esperienza di gioco il più gradevole e fruibile possibile. La credibilità da parte di una società collaudata in questo business dipende prima di tutto da come il gioco viene percepito a livello esterno. Proprio per questo motivo bisogna mostrare grande interesse e accorgimento verso il pubblico a cui ci si rivolge. Del resto il mercato attuale dell’hi-tech è in continua evoluzione si auspica sempre più una nuova rivoluzione che interessa ogni tipo di realtà che opera in questi settori. Questo è altro ancora rendono l’esperienza di gioco un nuovo spunto di riflessione critica verso un settore che continua a crescere a che punta sull’innovazione come autentica mission e raison d’être.