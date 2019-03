Sabato 23 marzo, alle 10.30 in sala colonne Cascina Marchesa, in corso Vercelli 141, la Lega organizza l’incontro: “I primi 8 mesi di governo, #dalleparoleaifatti”.

Il segretario cittadino della Lega Torino e capogruppo in consiglio comunale Fabrizio Ricca introdurrà il deputato leghista e capogruppo in Commissione Trasporti Camera Elena Maccanti, il presidente commissione Ambiente Camera Deputati e segretario provinciale Lega Torino Alessandro Benvenuto e Riccardo Molinari, presidente dei deputati del Carroccio e segretario Lega Piemonte.

Sempre domani a Cuorgnè presso il Bar Sport in piazza Martiri della Libertà 1 i Giovani Lega del Canavese in collaborazione con la Lega del Canavese organizzano un Aperitivo-incontro con Riccardo Molinari.

Dalle ore 15.30 saranno presenti anche l’onorevole Alessandro Giglio Vigna e il senatore Cesare Pianasso.

«L’incontro servirà per mostrare dal vivo alcune tematiche Canavesane di cui a Roma in Parlamento si stanno occupando Giglio Vigna e Pianasso, e soprattutto per incontrare gli iscritti alla Lega e i cittadini Canavesani», spiegano dalla Lega.