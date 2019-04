Al motto di “Rialziamo la testa” Fabrizio Ricca, segretario torinese della Lega, dà il via alla sua campagna elettorale per il Consiglio Regionale del Piemonte. L’inaugurazione della campagna sarà il 2 maggio alle ore 20.30 in corso Belgio 91, presso la Sala convegni della Circoscrizione 7.

«Con orgoglio e con molta determinazione inizio insieme a tutti voi una corsa fatta di passione, ascolto, crescita e voglia di fare. È il momento di lottare ancora di più e di risollevare la città e la regione che amo e che non meritano lo stato in cui sono ridotte. Insieme rialziamo la testa e riprendiamoci il Piemonte» afferma Ricca.