Licia Mattioli, già presidente dell’Unione Industriale di Torino, vicepresidente di Confindustria con delega all’internazionalizzazione e all’attrazione di investimenti, è da oggi il nuovo console onorario del Principato di Monaco.

«Mi fa molto piacere abbiano pensato a me – ha detto Licia Mattioli – forse per via dell’attitudine della nostra azienda all’internazionalizzazione. C’è molto da fare in questo settore e il Principato è una realtà a noi vicina e molto interessante».

«A Torino mancava il consolato onorario da circa tre anni – ha spiegato l’ambasciatore del Principato Robert Fillon, presente alla cerimonia che si è svolta nell’azienda di gioielli di Mattioli – una lacuna che oggi è stata colmata. Torino e il Piemonte sono una realtà a noi molto vicina. Intendiamo lavorare per un forte rilancio delle relazioni industriali e culturali tra le nostre due regioni che si trovano nel cuore dell’Europa. Molti sono i settori nei quali si possono incentivare i rapporti, dall’oreficeria all’energia, all’enogastronomia».