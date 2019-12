Ma cosa hanno letto dal palco di piazza Castello le Sardine torinesi? Già, perché a quanto pare l’applauditissimo messaggio di Liliana Segre, in cui la senatrice mandava un grande alle Sardine sabaude «soprattutto ai giovani, la piazza è loro perché saranno le sentinelle della memoria» non è stato mai inviato. O almeno non dalla Segre, che smentisce con un comunicato tutto quanto.

«In merito a quanto affermato ieri dagli organizzatori nel corso di una manifestazione a Torino e a quanto poi ripreso oggi da alcuni quotidiani, la senatrice Liliana Segre ritiene necessario chiarire di non mai inviato messaggi di adesione alla manifestazione di ieri o ad altre consimili. Ogni notizia al riguardo è quindi destituita di fondamento».

Le sardine torinesi sono corse subito ai ripari parlando di una presunta incomprensione con lo staff della senatrice, confermando però di aver ricevuto il messaggio dalla sua segreteria.

«Siamo certi che si tratti di un’incomprensione e, seppure a mille miglia dalla volontà di polemizzare con la Senatrice alla quale va la nostra totale stima, ci teniamo a specificare quanto accaduto. Dalla mail del Senato – riferiscono le Sardine – abbiamo ricevuto una risposta da parte della Responsabile dello Staff che, declinando l’invito a causa di concomitanti impegni, ringraziava a nome della senatrice con queste parole: ‘Ringraziamo le giovani sardine di Torino, come, già detto ai ragazzi emiliani, quella è la loro piazza, sono le nuove sentinelle della memoria».

« Siamo pertanto certi che vi sia stata qualche incomprensione di cui siamo spiacenti, ma confermiamo il messaggio di speranza ricevuto dalla segreteria della Senatrice Segre».

Peccato che lei invece, come abbiamo visto, non abbia confermato.