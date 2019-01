Il capogruppo torinese del Partito Democratico Stefano Lo Russo risponde alla sindaca Chiara Appendino che da Roma dove ha partecipato all’incontro ANCI con il premier Conte lancia l’allarme sulla situazione finanziaria di Torino, a rischio dissesto visto i tagli a bilancio della manovra 2019 per gli enti locali.

Per Lo Russo: «La soluzione ce l’hanno in mano. Sono loro al governo, é inutile gridare al lupo, al lupo. Invece del reddito di cittadinanza potevano continuare a finanziare gli enti locali. Hanno solo da fare le loro scelte», conclude il capogruppo Pd in Sala Rossa.