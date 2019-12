Riqualificare gli ambienti scolastici è una sfida affascinante e importante per ragazzi, personale scolastico, genitori, cittadini, amministrazioni locali e chiunque voglia rendere la propria città un posto migliore. A Torino dal 2006 se ne occupa l’Associazione Laboratorio Qualità Urbana e Partecipazione, con un nuovo seminario in arrivo nel mese di gennaio.

Cosa significa riqualificare gli spazi intorno alle scuole?

Oggi il tema della riqualificazione degli ambienti scolastici è quanto mai attuale, sia per la necessità oggettiva di manutenzione di gran parte dell’edilizia scolastica del nostro paese, sia perché edifici accoglienti oltre che sicuri permettono un migliore svolgimento dell’attività didattica.

Ma oltre allo spazio all’interno della scuola va ripensato anche lo spazio pubblico antistante gli edifici scolastici, in quanto anch’esso potenzialmente spazio educativo.

Le strade intorno alle scuole sono spesso molto trafficate, soprattutto negli orari di entrata e uscita, e questo comporta rischi anche per i bambini. La presenza di molte auto causa insicurezza, possibilità di incidenti e aumenta la quantità di agenti inquinanti, rendendo poco gradevole lo spazio dedicato all’entrata e uscita dei ragazzi da scuola.

Proprio per la loro funzione di possibile e auspicabile spazio di incontro, non solo per gli studenti ma anche per gli abitanti del quartiere, questi luoghi hanno un elevato potenziale educativo e devono essere resi più belli, accoglienti e sicuri. Per fare ciò innanzi tutto le macchine non devono più poter arrivare davanti al portone di ingresso della scuola, e poi fondamentale diventa ripensare il verde e l’arredo in questi spazi, in modo da poter favorire l’incontro tra le persone.

Chi può creare progetti di questo tipo?

Per ripensare agli spazi davanti alle scuole è opportuno coinvolgere l’intera comunità scolastica, studenti, personale docente, personale ata, genitori e famiglie, ma è importante anche coinvolgere gli abitanti del quartiere, in quanto anch’essi possibili fruitori di questi spazi. Si può procedere per tappe, iniziando anche da piccoli cambiamenti non definitivi. In questo modo è possibile monitorare e valutare l’intervento fatto e modificarlo a seconda delle problematiche che via via emergono.

Come e quando nasce Laqup?

Il Laboratorio Qualità Urbana e Partecipazione è un’Associazione culturale nata nel 2006 a Torino dall’incontro fra tecnici di urbanistica e cittadinanza attiva. La città è il nostro focus, ci piacerebbe vivere in una città più verde, più sostenibile, più attenta ai bisogni di tutti. Nei nostri progetti cerchiamo di portare avanti questa nostra idea coniugandola sempre alla progettazione partecipata. Per avvicinare la cittadinanza a queste tematiche organizziamo ogni anno a gennaio un seminario pubblico, invitando esperti nazionali e internazionali a parlarci dei diversi aspetti della città

Qual è il progetto che più vi rappresenta?

I progetti che ci rappresentano sono molteplici, da progetti sul verde urbano e la microriqualificazione di piccole aree urbane a progetti di mobilità sostenibile. Pensando al Seminario di quest’anno, il cui tema è lo spazio pubblico davanti alle scuole, direi che il progetto che più ci rappresenta può essere considerato GREEN QUEEN.

Il progetto è iniziato nel 2014 e riguarda la scuola Regina Margherita di Via Valperga Caluso. Si tratta di un progetto che vede il coinvolgimento della scuola, delle associazioni del territorio, della Circoscrizione 8 e della Città di Torino.

Un caso concreto e vicino ai ragazzi diventa l’occasione per cominciare a riflettere sulla città: chi decide com’è fatta una città? Che cosa possono fare concretamente i cittadini per migliorare il quartiere in cui vivono, studiano, lavorano?

In seguito al sopralluogo che mette in evidenza come il piazzale davanti a scuola sia un luogo “grigio, tetro, sporco, triste”, senza oltretutto possibilità di sedersi, agli studenti vengono mostrate immagini di altre realtà per stimolare l’immaginazione di come il loro spazio potrebbe cambiare e diventare colorato, allegro, vivace e pulito.

Le proposte dei ragazzi si traducono in un ripensamento complessivo dell’area, che potrebbe diventare uno spazio al servizio dell’intero quartiere: un giardino di prossimità al posto della fascia pedonalizzata e del parcheggio, con sedute, arbusti, alberi e rampicanti sulla facciata della scuola.

Le ipotesi maturate via via vengono condivise con la Città di Torino e la Circoscrizione 8 per quanto riguarda lo spazio pubblico e con la Città Metropolitana in relazione alla facciata dell’edificio.

Si giunge così a definire un primo intervento possibile anche per gli enti. Dopo una festa nel piazzale organizzata con la scuola per informare la cittadinanza, nel novembre del 2014 – con la collaborazione dei ragazzi – la parte pedonale si arricchisce di

6 panchine recuperate dai magazzini comunali e restaurate dalle associazioni,

14 fioriere,

8 arbusti,

2 alberelli,

8 rampicanti

numerosi cubi in pietra che sostituiscono i paletti verdi e offrono ulteriori sedute ai ragazzi.

Dal 2014 continuiamo a lavorare con la scuola e i ragazzi per mantenere e ampliare l’area a loro destinata.