Il capogruppo del Partito Democratico Stefano Lorusso ha depositato questa mattina una richiesta di audizione in conferenza dei capigruppo dei fornitori del Salone del Libro per dare il punto sulla difficile situazione economica della Fondazione.

Lorusso aveva già dimostrato la sua preoccupazione sulla situazione attuale nei giorni scorsi dopo la notizia delle dimissioni del Presidente della Fondazione Circolo dei lettori Bray.

“Da cosa leggo sui giornali comincio a pensare che la scelta politica di mandare in liquidazione la Fondazione per il Libro e conseguentemente affidare tutto al liquidatore fallimentare senza avere prima verificato la robustezza e i tempi del “piano B” e il percorso per lo sviluppo del Salone, il pagamento dei fornitori e il mantenimento dei livelli occupazionali sia stata forse un po’ incauta. Spero di sbagliarmi” afferma Lorusso che si augura una veloce calendarizazzione dell’audizione per fare luce sulla questione.