Luci d’Artista si prepara a tornare. La kermesse di luminarie d’autore che accompagnano l’autunno e il Natale torinese è pronta alla sua 22esima edizione.

Ufficialmente le luci si accenderanno la sera del 30 ottobre e dureranno fino al 12 gennaio 2020. E così in queste settimane che precedono il via i tecnici stanno montando le istallazioni che da sempre decorano centro e periferia cittadina.

Una manifestazione, come detto, nata nel 1998 e che ormai è un appuntamento fisso e il cui inizio coincide con la settimana dell’arte contemporanea.