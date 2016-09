20 anni dopo. I Subsonica a Ritmika

di Emanuele Rebuffini

Vent’anni di Subsonica, vent’anni di “Ritmika”. La band torinese conclude questa sera a Moncalieri il tour dei 20 anni di carriera sul palco di “Ritmika”, il festival che a sua volta festeggia la ventesima edizione.

Era l’anno 1996, quando alcuni giovani frequentatori dei Murazzi – il chitarrista Max Casacci, il cantante Samuel Romano a cui si aggiunse il tastierista Boosta – decisero di dare vita ad un “oggetto musicale non identificato”. Nel 1997 l’album di esordio, intitolato semplicemente “Subsonica”, e l’apertura del concerto degli U2 in occasione dell’MTV Day. L’anno dopo reinventano il brano Per un’ora d’amore con Antonella Ruggiero, ed è un successo. Vent’anni dopo, sette album alle spalle, i Subsonica si ritrovano questa sera, alle 22.00, alla Piazza del Mercato (ex Foro Boario) di Moncalieri per la chiusura del tour del loro ultimo disco, Una nave in una foresta, e per congedarsi dal loro pubblico, prima di scogliere le fila e dedicarsi ciascuno ai propri progetti.

In questi vent’anni di attività i Subsonica sono riusciti ad affezionare un pubblico sempre più ampio e trasversale, innovando e ridisegnando i confini della musica italiana, divenendo di fatto, l’unica band italiana capace di parlare un linguaggio internazionale, portando anche nuove sonorità e contaminazioni ai vertici delle classifiche.



Sarà una serata speciale, e sono annunciati ospiti e sorprese. Samuel, Max, Boosta, Ninja e Vicio riproporranno i loro successi e i brani dell’ultimo album, ma soprattutto faranno sentire il loro “suono”, quell’originale suono dei Subsonica che va ben oltre l’etichetta di rock elettrico.

L’ingresso è gratuito, come per tutti i concerti di “Ritmika” (realizzata dall’agenzia Reverse e dal Comune di Moncalieri), che chiude nel migliore dei modi l’edizione 2016 che ha già avuto come ospiti J-Ax, Fedez ed Antonello Venditti.