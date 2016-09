“AccaAtelier”: l’arte apre le porte e scende in strada

di Emanuele Rebuffini

Gli artisti aprono contemporaneamente le porte dei loro studi, invitando il pubblico ad entrare, e portano l’arte in strada, da San Salvario fino ad Aurora: tutto questo succede dal 16 al 18 settembre a Torino in occasione di AccaAtelier, una festa urbana dell’arte che coinvolge 220 artisti e 44 studi, che dal centro alle periferie metteranno in relazione diretta, senza mediazioni, chi l’arte la inventa e chi la frequenta da collezionista, appassionato o da semplice curioso.

Un’occasione per vedere da vicino lo spazio-laboratorio nel quale ispirazione, prove, errori, rifacimenti e sperimentazioni diventano arte: calarsi nel procedimento artistico, conoscere le opere prima che entrino nel circuito delle gallerie e delle esposizioni, vedere tutto ciò che una mostra ‘non mostra’. Partendo dai quartieri di Vanchiglia e San Salvario, dove si regista una grande concentrazione di studi, AccaAtelier proporrà un viaggio anche verso le più periferiche San Donato, San Paolo, Barriera di Milano ed Aurora.

Con l’edizione 2016, la terza, AccaAtelier vuole sottolineare il legame stretto e dinamico che esiste fra l’artista e il suo territorio, una relazione che si rafforza se si riconosce l’importanza dell’arte per la creazione del senso di comunità.

Per questo gli artisti di AccaAtelier non solo aprono le porte dei propri studi invitando il pubblico ad entrare, ma a loro volta escono fuori, dialogano con le persone, portano l’arte in strada, attraverso un nutrito programma che prevede incontri, video installazioni, concerti, laboratori per bambini, performance e workshop, pitture dal vivo e vere e proprie mostre, nonché un tour in bicicletta alla scoperta dei diversi atelier.

A promuovere questo evento è l’associazione culturale Acca, un network internazionale, una rete nata grazie all’idea e all’impegno di un gruppo di artisti torinesi.

«AccaAtelier non è un’iniziativa polemica verso le gallerie – spiega il pittore Paolo Jins Gillone – ma nasce dal fatto che c’è interesse a entrare nello studio degli artisti, a parlare di arte non in spazi asettici per poterla comprendere meglio. L’artista utilizza delle immagini per comunicare un suo pensiero personale, originale e non commerciale, altrimenti sarebbe un illustratore, un grafico o un pubblicitario. Non si dipinge un quadro per farlo diventare un oggetto di arredamento, ma dipingiamo per dire qualche cosa, quell’oggetto è rappresentativo di un pensiero. AccaAtelier vuole eliminare un po’ della barriera che si è creata tra chi produce e l’utente finale che guarda. Acca è un’associazione composta solo ed esclusivamente da artisti, non ha mai ricevuto alcun aiuto istituzionale, e quando insieme ad altri cinque artisti l’abbiamo creata (Cristiano Piccinelli, Carlo Gloria, Ernesto Morales, Walter Visentin, Claudio Cravero), è perché abbiamo visto cosa è avvenuto in varie città europee, per esempio Glasgow, dove intere zone sono radicalmente cambiate grazie al lavoro degli artisti, che normalmente aprono i loro studi nelle aree ex industriali o periferiche dove i prezzi sono più bassi, ma poi contribuiscono alla riqualificazione di quelle zone».

L’inaugurazione è in programma venerdì 16 settembre, in Piazza Foroni (Barriera di Milano), con il talk “Arte alla Periferia” che dalle 20.30 vedrà protagonisti l’artista Alessandro Bulgini, l’architetto Maurizio Cilli, Silvia Casolari e Davide Monopoli fondatori del Mufant (MuseoLab del Fantastico e della Fantascienza), Erika Mattarella (responsabile Bagni Pubblici di Via Agliè) e Lorena Tadorni (A.R.T. Attività e relazioni con il territorio Museo Ettore Fico). Sabato 17 settembre un’altra piazza di Barriera di Milano, Piazza Bottesini, dalle 15.30, ospiterà un’azione visiva grazie al “presidio artistico circolare” di Sarah Bowyer, Annalisa Bottini, Nella Caffarati, Elvira Sanchez Lopez e la poetessa Maria Abbrescia Maggi.

www.accaatelier.com