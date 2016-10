“After Omeros”: Francesco Clemente ad Alba

di Emanuele Rebuffini

“Amava gli odori che il mare gli lasciava addosso. Soffiando sul tizzone di una stella la notte accende il suo carbone”. Fino al 13 novembre il Coro della Maddalena di Alba ospita la mostra “After Omeros” di Francesco Clemente: due installazioni e quarantuno acquerelli ispirati al poema epico Omeros in cui il Premio Nobel Derek Walcott, nel 1990, riattualizzava l’Odissea ambientandola ai giorni nostri e collocandola non più nel Mar Egeo ma nei Carabi (in particolare nell’isola di Santa Lucia che è la patria dello scrittore).

“Sono stato ossessionato da Omeros di Derek Walcott – racconta Francesco Clemente – che è il racconto del naufragio della Storia. Le isole sono un labirinto dove la Storia perde il suo corso e tutti i suoi grandiosi disegni, sminuiti dalla vastità del mare, finiscono in ruggine, nell’infinito appannato di vani proclami, nell’argento e oro di tesori affondati. Cosa resta? Le stesse vane cose cantate da Omero nelle isole greche tre millenni fa: un triangolo amoroso, il rimpianto per un lungo matrimonio, la brama di tornare da dove si è nati, la malattia nella vecchiaia, un dialogo silenzioso con la morte. Ho dipinto 41 acquerelli e realizzato 2 sculture in legno, argilla, metallo, marmo e dipinto per celebrare i Caraibi, Omeros e Derek Walcott”. I lavori esposti (i delicati, colorati ed essenziali acquerelli, i grandi vasi e la barca con i versi incisi) sono opere recenti ed inedite In Italia, e rappresentano i momenti fondamentali dello sviluppo del libro di Walcott.

Francesco Clemente, originario di Napoli (1952), è stato uno dei protagonisti della Transavanguardia, insieme ad un gruppo di giovani artisti – Nicola De Maria, Mimmo Paladino, Sandro Chia, Enzo Cucchi – che negli anni Settanta optarono per il ritorno alla pittura e ai colori. All’inizio degli anni Ottanta si trasferisce nella New York di Andy Warhol e Jean Michel Basquiat, con i quali ha collaborato. Considerato dagli americani “l’artista italiano vivente più celebre del mondo”, Clemente ha esposto nei più prestigiosi musei, dal Centre Pompidou di Parigi al Guggenheim di New York, e in contemporanea quella albese è protagonista anche a Siena con la mostra intitolata “Fiori d’inverno a New York”.

La mostra, curata da Bill Katz, è promossa dalla Famiglia Ceretto che a partire dal 2010 si è fatta animatrice di importanti eventi con protagonisti grandi nome dell’arte contemporanea, da Ellsworth Kelly ad Anselm Kiefer a Kiki Smith.