“Altrove”, storia di adolescenti, di periferie e di domande

di Emanuele Rebuffini

«Uno spettacolo sulla capacità di farci delle domande, sulla possibilità di immaginare un qualcosa di diverso da quello che abbiamo»: con queste parole l’autrice e regista Paola Ponti presenta “Altrove”, in scena al Teatro Gobetti fino al 5 marzo. Mario (Mario Russo) è un ragazzo di borgata, un adolescente con scarsa istruzione, ma un redditizio lavoro da spacciatore, un presente e un futuro fatto di roba, bar, botte, periferie. Può uno così immaginare un’altra vita? Mentre discute con un malvivente più anziano (Massimiliano De Lorenzo) che lo vuole convincere a ricorrere alle armi, ecco che compare July (Constance Ponti), una giovane ragazza parigina, che non ha smesso di sognare e che pone a Mario le domande giuste e gli fa intravedere un possibile Altrove.

«All’inizio “Altrove” era un testo breve, di 15 minuti, che avevo scritto per una rassegna del Teatro di Roma intitolata Ritratto Di Una Capitale, per la quale Antonio Calbi aveva chiesto a 24 autori di scrivere brevi testi sulla città. Scelsi la periferia e così ho avuto modo di parlare con dei ragazzi che come Mario vivono in zone povere, e mi ha colpito la loro incapacità di immaginare qualcosa di diverso da quello che fanno. Senza domande, senza desideri. Sembra non esistere nemmeno la possibilità di pensarlo un altrove. Ma questo non vale solo per le periferie, ma anche per i salotti borghesi, dove i ragazzi immaginano per forza quello che i genitori hanno pensato per loro, università importanti, carriere da manager e business. Rileggendo quel corto mi è venuta voglia di dargli più spazio, l’ho ampliato e così siamo arrivati a uno spettacolo autonomo». Ma “Altrove” non è uno spettacolo sull’adolescenza e neppure sulle periferie, ma piuttosto sulla contrapposizione tra ‘emarginati’ ed ‘integrati’. Quanto conta la concezione che abbiamo di noi, rispetto a quello che siamo davvero? Chi e cosa influenza questo nostro sentire e quanto drammaticamente influisce sulle nostre scelte e la nostra possibilità di osare? Come delimitare i confini, stabilire una distinzione marcata tra sé e gli altri, stabilire un dentro e fuori e, alla fine, prendere posizione?

«Ho scelto due protagonisti adolescenti – spiega Paola Ponti – perché quello è il momento più critico, perché normalmente è in quella fase che mettiamo le basi di quello che diventeremo, ma “Altrove” tratta temi che valgono per tutte le età perché non è che a 40 o a 60 anni smettiamo di farci delle domande o di immaginare qualcosa di diverso. Ho un figlio adolescente ed ho capito che riesco a comunicare davvero con lui quando gli faccio delle domande, più che quando gli racconto che cosa ho imparato nella mia vita, che importante ma lo è per me non per lui. Fare delle domande a qualcuno vuol dire costringerlo a pensare a una soluzione sua, autonoma. Per questo credo che le domande in una conversazione siano più importanti di tutto il resto. Mario scorre i giorni uno accanto all’altro, fino a quando, una July, una notte gli pone delle domande. Fare la domanda giusta nel momento giusto può aprire nuove strade. Mario ha una passione per il flauto traverso, ed è July che gli fa nascere il dubbio che potrebbe anche diventare un lavoro. Domandare e domandarsi un ‘Altrove’ significa poter guardare oltre la siepe, per darsi la possibilità di avvicinarsi di più a quello che siamo, per non accorgersi alla fine di aver vissuto la vita di qualcun altro».

“Altrove” è una produzione della Compagnia della Luna fondata nel 1990 da Nicola Piovani, Lello Arena e Vincenzo Cerami. Le scene e costumi sono di Sonya Orfalian, le luci di Danilo Facco, le musiche di Alessio Mancini e la consulenza di Alessandro Paderno.

