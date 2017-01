Amelia ed Edith. Al Gobetti il “cielo sopra Torino” è tutto femminile

di Emanuele Rebuffini

Variazioni sulla libellulla – Allegro ma non troppo ed Edith sono i due spettacoli conclusivi della rassegna teatrale “Il cielo su Torino”, progetto che vede protagoniste le giovani compagnie sostenute dal Teatro Stabile e che quest’anno ha una connotazione decisamente al “femminile”: Silvia Battaglio ha indossato i panni dell’Orlando di Virginia Woolf, fanciullo inglese che nel 1600 si risveglia donna e attraversa quattro secoli, la giovane attrice francese Aurélia Dedieu e la Compagnia Makiro hanno proposto con S.O.S – Storia di un’Odissea Psicosomatica un tragicomico viaggio nel corpo umano ed i suoi organi per «far riflettere su quanto corpo e psiche non siano separabili», mentre Elena Aimone ha dato corpo e voce alla rabbia vendicativa dell’Elettra di Hugo von Hofmannsthal, per la regia di Giuliano Scarpinato.

Mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio va in scena al Teatro Gobetti al Variazioni sulla libellulla – Allegro ma non troppo, spettacolo scritto e interpretato da Roberta Lanave e Camilla Sandri che, a vent’anni dalla morte, attraversa l’universo di Amelia Rosselli, figlia di Carlo Rosselli, tra le più raffinate voci del ‘900, poetessa apolide e poliglotta, morta suicida nel febbraio del 1996. Uno spettacolo coraggioso, perché non è facile mettere in scena la poesia e soprattutto non è facile mettere in scena una poetessa “difficile” e ingiustamente dimenticata come Amelia Rosselli. «Abbiamo conosciuto la sua poesia durante gli anni della Scuola dello Stabile grazie a Sonia Bergamasco che era nostra docente – spiegano Roberta Lanave e Camilla Sandri, giovani artiste torinesi diplomate alla Scuola del Teatro Stabile di Torino nel 2012 – ci sorprese il fatto che non ne avessimo mai sentito parlare e che i programmi scolastici non la menzionino mai, nonostante la sua famiglia faccia parte della storia d’Italia, essendo figlia di Carlo Rosselli e nipote di Nello. I suoi versi ci toccano profondamente, quello che scriveva è molto potente, e così abbiamo deciso di farla conoscere per rimediare a questa ingiustizia».

Lo spettacolo si compone come un trittico: si apre con Storia di una malattia, uno scritto che venne pubblicato da Nuovi Argomenti nel 1977, dove la Rosselli descrive quello che le è successo, racconta le sue persecuzioni, rivelando una personalità fragile, vulnerabile ed ossessiva; prosegue con il poemetto La libellula (Panegirico della libertà), dove le due attrici si mettono in gioco confrontandosi con il linguaggio poetico della Rosselli («una scrittura in versi liberi, ipnotica, quasi un rullo, circolare come il moto delle ali che le libellule usano per volare, un vortice a cui abbandonarsi, seguendo solo la musicalità dei versi. Qui non c’è una storia o una trama, ma un grido, un anelito di libertà espressiva. Qui c’è tutto il grido, la ricerca di un’identità femminile che vuole trovare un senso alla perdita, al lutto, al dolore, ma pieno anche della gioiosa speranza nell’amore e nella creazione»), per poi chiudersi con Prove di volo, «un omaggio, un saluto, un ringraziamento ad Amelia». «La sua poesia non nasce però dalla malattia – spiegano le due attrici – Amelia Rosselli non è Alda Merini che scrive dall’ospedale, infatti quando la malattia si aggrava la sua produzione diventa più scarna. La sua poesia è leggibile e ti tocca anche se non conosci nulla della sua storia, ma chiaramente quando ti entra in bocca il sapore della sua vita allora acquista un ulteriore significato. I suoi versi sono il frutto di uno studio ossessivo sulla lingua, sulla metrica, sulla musica. Era compositrice e musicologa e i suoi versi hanno una matrice spiccatamente musicale. Come sottotitolo dello spettacolo abbiamo scelto Allegro ma non troppo, proprio per ammiccare ironicamente alla musica, da cui è impossibile prescindere. Inoltre, la Rosselli era poliglotta, essendo nata a Parigi da madre inglese e padre italiano parlava tra lingue che si mescolano continuamente nella sua testa al ritmo incessante della musica. Una mente ribelle, esageratamente sensibile e piena di mondi immaginari».

Chiude la rassegna al Teatro Gobetti sabato 14 e domenica 15 gennaio, la prima nazionale dello spettacolo Edith di e con Chiara Cardea e Elena Serra, per la regia di Elena Serra. Lo spettacolo prende ispirazione da Grey Gardens, documentario girato nel 1975 da Albert e David Maysles, un indimenticabile ritratto di Edith Ewing Bouvier Beale e sua figlia Edith Bouvier Beale, rispettivamente zia e cugina di Jacqueline Kennedy. Il documentario era stato commissariato da Lee Radzwill, sorella di Jacqueline, in un momento in cui le simpatie per la famiglia Kennedy erano in calo in seguito al matrimonio con l’armatore greco Onassis. I due cineasti (famosi per i film girati sui Beatles ed i Rolling Stones) aggirandosi tra le ville degli Hamptons fecero la conoscenza delle due Edith, che, dopo esser state protagoniste della vita mondana newyorkese, vivevano isolate e in uno stato di degrado nella magione di Grey Gardens, circondata dai rovi, sommersa dalla spazzatura e invasa da gatti, zecche e procioni, e così decisero di girare il film interamente sulla storia di queste due eccentriche donne. «Due donne – scrive Elena Serra, regista ed assistente di Valter Malosti alla Scuola dello Stabile – che incarnano l’icona della diva in decadenza di Viale del tramonto, la ribellione alla borghesia e il rapporto incestuoso delle Serve di Genet, l’inesorabile e ironica disperazione della Winnie di Beckett. Le due donne sono costantemente in bilico sull’orlo della sopravvivenza materiale e della follia, vivono l’ossimoro della reclusione che le rende libere; dispongono ed espongono i loro corpi, felici di un narcisismo e di una vanità totalmente scevre di ogni influenza sessuale».

Edith Ewing Bouvier, Big Edie, dovette rinunciare alla carriera di cantante dopo il matrimonio con il broker Phelean Beale, e dopo la separazione, nel 1936, decise di rinchiudersi a Grey Gardens, da dove uscirà solo nel 1977 per venire ricoverata per una polmonite che l’ucciderà all’età di 81 anni. Edith Bouvier Beale, Little Edie, soffre sin da giovane di esaurimento nervoso e di difficoltà relazionali, raggiunge la madre a Grey Gardens alla fine degli anni Quaranta dopo aver tentato la carriera di ballerina. Lascerà la casa solo dopo la morte della madre per interpretare se stessa in un musical a Brodway.

L’adattamento teatrale di Elena Serra (Big Edie) e Chiara Cardea (Little Edie) si concentra sul rapporto tra le due donne, che vivono in solitudine e libertà, tra recriminazioni e affetto, amore e odio, in una grande e decadente dimora che sul palcoscenico diventa una casupola di un metro e mezzo per un metro e mezzo. Una drammaturgia originale che colloca il racconto teatrale su due livelli: c’è la storia di una donna alla ricerca della propria indipendenza e di una madre presente come un’entità astratta, una sorta di fantasma che riecheggia nella mente di Little Edie impedendole di vivere e di accedere all’età adulta e alle sue responsabilità; e c’è il rapporto tra un’attrice alla ricerca della propria maturità creativa e una regista che guida, quasi invisibile, il suo percorso, in una tensione continua di complicità e contrasto. «Sicuramente nelle due Edith c’è una incapacità di relazionarsi in modo proficuo e sano con l’esterno – spiega Elena Serra – non sono in grado di stabilire rapporti costruttivi con il resto del mondo, soprattutto con l’universo maschile, sono una coppia disfunzionale, ma tra di loro c’è stima reciproca e una profonda comprensione. Per la madre isolamento e degrado sono frutto di una scelta, un gesto di rifiuto verso quella società che le aveva impedito di esprimere la sua personalità artistica, mentre per la figlia è prevalente l’incapacità di gestire una situazione economica non più florida come nella gioventù. Erano persone abituate a disporre di grandi quantità di denaro e non in grado di fronteggiare una situazione di ristrettezza e la manutenzione spicciola della quotidianità. Ci ha molto colpite la naturalezza con cui queste due donne gestivano i loro corpi e l’esposizione alla macchina da presa, sovente sono quasi nude e questo uso del corpo nella più totale libertà è incredibile se pensiamo all’immagine della donna americana tra gli anni ‘50 e ‘70».

