“Anafora”: Giuseppe Penone e la Reggia di Venaria

di Emanuele Rebuffini

«Sculture che guardano come soldati dalle loro nicchie»: con queste parole Carolyn Christov-Bakargiev, direttrice del Castello di Rivoli, definisce la nuova serie di lavori che Giuseppe Penone ha realizzato per il Parco basso della Reggia di Venaria.

“Anafora” (dal greco aná, “di nuovo”, e phéro, “io porto”) propone sette opere collocate nelle Grotte del muro castellamontiano, nicchie recentemente restaurate, un tempo decorate con conchiglie ed elementi lapidei e allestite con vasche d’acqua e statue, e che ora ospitano il nuovo intervento di Penone: sculture in bronzo, legno fossile, marmo, ferro, filo spinato ed una falce, che richiamano la violenza dei gesti umani subiti dalla natura.

Porzioni di alberi sono sottoposti a interventi umani, vengono tagliati, falciati, recintati, in una riflessione sul rapporto tra natura e cultura, che dialoga con le monumentali installazioni ambientali presenti ne “Il Giardino delle Sculture Fluide”, realizzato da Giuseppe Penone nel 2007: una reinterpretazione del giardino barocco attraverso quattordici opere, dalle monumentali cortecce in bronzo alla pelle di marmo, che danno vita a un luogo sensoriale davvero spettacolare per suggestione e poesia.

Nato a Garessio nel 1947, Penone è stato uno dei principali protagonisti della stagione dell’Arte Povera e oggi è tra i più importanti artisti italiani sulla scena internazionale (vive tra Torino e Parigi). Contemporaneamente ad “Anafora”, il Mart di Rovereto questa primavera ha dedicato al suo denso vocabolario poetico una grande mostra, mentre il Centro Pompidou in queste settimane lo celebra insieme agli altri protagonisti dell’Art Pauvre.

La scultura contemporanea è protagonista alla Reggia di Venaria anche grazie alla rassegna “Sculture moderne alla Venaria Reale” curata da Luca Beatrice che propone 17 opere, tra le quali il Cavallo di Mimmo Paladino, l’enorme Il gatto dorme rotondo di Giuseppe Maraniello e la Venere nascente di Igor Mitoraj.

www.lavenaria.it

