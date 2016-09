Arte alle Corti: Botto & Bruno, Tony Cragg, Richard Long

di Emanuele Rebuffini

Ventitre grandi artisti contemporanei, diversi per generazione, origini e stili, sono protagonisti con installazioni e sculture site specific in nove corti e due palazzi storici. La seconda edizione di “Arte alle Corti”, ideata da Silvio Ferrero e curata Olga Gambari e Francesco Poli, propone un suggestivo percorso espositivo nei cortili dei palazzi storici di Torino, una mostra diffusa che fa dialogare l’arte contemporanea con il Barocco. A Palazzo Saluzzo di Paesana Gregorio Botta ha inciso su un foglio di piombo un verso di Emily Dickinson, “Is beauty an affliction then?”, e lo ha posto su una lastra di vetro dalla quale sgorgano rivoli d’acqua, mentre Flavio Favelli con “Mondo Operaio” ha realizzato un parallelepipedo con pannelli di ferro trovati da una discarica di Istanbul e ricoperti da riviste politiche degli anni ‘60 e ’70.

A Palazzo Civico tre vibranti sculture bronzee Tony Cragg, a Palazzo Chiablese “Qui Ora” di Gianni Dessì, una grande mano che regge una lanterna simile ad una casetta. Le enormi “Bufale mediterranee” in bronzo di Davide Rivalta pascolano in piazzetta reale, mentre i suoi “Orsi” si nascondono nel Giardini Reali, dove Maura Banfo ha collocato un grande “Nido” alla sommità di una scala. A Palazzo Carignano “Waiting for the last bus” del duo Botto & Bruno (Roberta Bruno e Gianfranco Botto) è un diorama ‘periferico’, un collages di fotografie scattate nei luoghi abbandonati e degradati delle periferie urbane, e al centro una solitaria palina di una linea di autobus sembra alludere all’attesa di un cambiamento che non arriva mai. A Palazzo Asinari di San Marzano “Blu Sky Circe”, il cerchio roccioso di Richard Long, a Palazzo Cisterna “Mentre l’ago magnetico e la pietra si orientano”, blocco di granito in cui Giovanni Anselmo ha inserito una bussola per catturare e rendere visibili le invisibili forze della terra.

Nei giardini di Palazzo Cisterna un uomo solleva con fatica un enorme osso sacro (“Portatore sacro” di Domenico Borrelli), accanto all’albero in alluminio di Paolo Grassino (“Albero cardiaco”) e alla bandiera di Nicus Lucà, “Più o meno”, con il segno + su un lato e il – sull’altro. Se al Palazzo dell’Università due enigmatici personaggi trasportano un’imbarcazione rovesciata sulle loro spalle, con la testa nascosta all’interno di essa (“Sbarco” di Velasco Vitali), a Palazzo Birago di Borgaro nuotano nell’aria leggere e trasparenti le “Meduse” che Enrica Borghi ha realizzato con bottiglie di plastica tagliate e deformate. In mostra sono presenti anche opere di Salvatore Astore, Riccardo Cordero, Carlo D’Oria, Vittorio Messina, Carlo Ramous, Adrian Tranquilli, Costas Varotsos e Bernar Venet.

Fino al 10 novembre.