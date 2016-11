Artissima 2016: all’Oval tutte le anime dell’arte contemporanea

di Emanuele Rebuffini

193 gallerie provenienti da 43 Paesi, 2.000 opere in mostra, 20.000 mq di esposizione: l’Oval Lingotto di Torino ospita dal 4 al 6 novembre la 23esima edizione di Artissima, Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea, una delle manifestazioni più importanti del settore, che, sotto la direzione artistica di Sarah Cosulich, ha saputo consolidarsi come vetrina delle migliori energie e delle più interessanti tendenze dell’arte contemporanea. Fiera di sperimentazione e scoperta, incubatore dinamico di idee, un appuntamento apprezzato non solo dagli addetti ai lavori (collezionisti, galleristi, artisti, curatori, direttori di istituzioni museali), ma dal pubblico più trasversale e variegato, tanto che nell’edizione passata si sono raggiunti i 52.000 visitatori.

Una fiera capace di cogliere e interpretare le diverse anime dell’arte contemporanea, confermando la sua grande propensione all’internazionalità: nell’edizione 2016 il 70% delle gallerie partecipanti proviene dall’estero, consolidando il trend che vede aumentare di anno in anno la presenza di gallerie straniere (tra queste anche l’Iran e alcune realtà cinesi).

Tra le novità più importanti dell’edizione 2016 si segnalano: New Entries, storica sezione riservata alle gallerie emergenti, che quest’anno le vede riunite per la prima volta in una posizione esclusiva all’ingresso della fiera, a rafforzare l’attenzione di Artissima nei confronti delle giovani proposte e tendenze dell’arte contemporanea; Back to the Future, la sezione nata per riportare al centro della conversazione internazionale artisti che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia dell’arte, che quest’anno si concentra su opere realizzate nel periodo compreso tra il 1970 e il 1989; Present Future, che sin dalla prima edizione ha contribuito a portare alla luce alcuni dei migliori nomi della creatività internazionale, e ora si conferma fucina di talenti emergenti coinvolgendo giovani artisti presentati dalle loro gallerie di riferimento con opere realizzate ad hoc per la fiera e progetti esposti per la prima volta nel contesto europeo o italiano; Dialogue, sezione dedicata ad opere in dialogo tra loro, e Per4m vetrina riservata alle performance. Infine, In Mostra, progetto curato da Simone Menegoi per dare spazio ai musei e alle istituzioni del territorio, portando ad Artissima una selezione di opere provenienti dalle maggiori collezioni del Piemonte. Per la mostra di quest’anno, incentrata sul rapporto tra “Corpo, Gesto e Postura”, sono stati selezionati lavori (sculture, dipinti, video, fotografie) che partono dal XIX secolo per arrivare alla contemporaneità, tra cui opere di Mimmo Jodice, Giuseppe Penone, Vanessa Beecroft, Piero Gilardi, Carol Rama, Marisa Merz, Michelangelo Pistoletto e Margherita Manzelli.

www.artissima.it