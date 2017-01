Barriera di Milano secondo Eugenio Tibaldi. “Seconda chance” al Museo Ettore Fico

di Emanuele Rebuffini

«Ho sempre pensato che l’architettura diventi una forma di arte nel momento in cui tradisce e sconfessa il progetto iniziale e comincia a vivere di vita propria sconfiggendo il binomio forma-funzionalità. Allo stesso modo, interi quartieri cambiano pelle e si ridisegnano»: Eugenio Tibaldi (Alba, 1977), dopo aver vissuto per anni lontano dal Piemonte, dove aveva iniziato la carriera artistica insieme a Valerio Berruti, ha deciso di farvi ritorno per dare vita a un complesso e suggestivo progetto artistico frutto di una lunga permanenza nel quartiere di Barriera di Milano: “Seconda chance”, una mostra ospitata dal Museo Ettore Fico (chiude il 29 gennaio) che è nata dal contatto con gli abitanti, intesi come “ossatura” del quartiere stesso e attivatori diretti della trasformazione sociale-economica ed estetica che vi è stata e che è in atto in questi anni.

Il percorso espositivo racconta attraverso oggetti, storie e persone un cambiamento che, come afferma l’artista «reca le tracce di tutti i passati e di tutte le culture». Eugenio Tibaldi ha realizzato una grande impalcatura, inserendovi oggetti dimenticati e dismessi (un germano impagliato, pneumatici, ventilatori, fotografie, televisori, un forno nel cui ventre c’è la statua di una madonnina…), a cui ha così donato una seconda possibilità. «Nel suo peregrinare nel quartiere di Barriera – si legge nel catalogo della mostra, curata da Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico – Tibaldi ha raccolto anche gli oggetti che compongono l’installazione più complessa della mostra e che sono stati recuperati e donati dalle famiglie che abitano il quartiere. Gli oggetti e le impalcature assemblati trasformano lo spazio interno in un grandioso racconto fatto di frasi e di frammenti. L’impalcatura che poggia sul passato (gli oggetti raccolti e trasformati) e il percorso aereo che si sviluppa in camminamenti sopraelevati nello spazio museale, trasmettono un senso di innalzamento, di trascendenza e di sublimazione e il percorso fisico in uno più mentale e metafisico. Tibaldi è in una fase della sua vita in cui costruisce come un carpentiere e trasfigura le proprie opere in simboli esistenziali. “Seconda chance” è un immenso lavoro introspettivo, simbolo della costruzione di abitazioni, di dimore, ma anche di luoghi concettuali e mentali, percorribili e praticabili. Il camminamento è da intendersi come un viaggio mistico, di redenzione, di purificazione, di cambiamento (…). La seconda chance è la possibilità positiva che ognuno di noi ha nella vita per potersi migliorare, redimere, emancipare. Gli stessi oggetti, per traslato, possono vivere di una vita nuova e rigeneratrice, la trasformazione stessa della materia presuppone questo cambiamento che in natura talvolta è negativo. Ogni uomo può averne una, se lo vuole e se le condizioni lo permettono. Eugenio Tibaldi si fa promotore e attuatore di tali sovvertimenti attraverso atti rigeneranti di vecchi oggetti, scarti o semplicemente di cose inutilizzate installate in una complessa e sovradimensionata messinscena».

Perché Eugenio Tibaldi hai scelto proprio Barriera di Milano per questo progetto?

«Perché da anni studio quelle estetiche che non sono propriamente centrali, ma che si sviluppano e prendono vita in quei quartieri che sono considerati periferici. Lo studio su Barriera è iniziato nel 2013, è durato un anno, e poi mi sono trasferito qui e ci ho vissuto per un altro anno. Per “Seconda chance” ho utilizzato materiali come i tubi da ponteggio, in quanto l’elemento funzionale è diventato centrale, è diventato oggetto di studio: un cantiere, sì, ma con la particolarità di essere un cantiere che non deve generare altro, ma genera se stesso. La mostra nasce come una sorta di riflessione sull’unica grande e vera città funzionale in Italia che è Torino, e su come Torino abbia generato la sua società contemporanea. Ho preso in considerazione un periodo storico che va dal 1952 agli anni Settanta, quando Torino è passata da 472mila abitanti a 1 milione e 100mila, e queste 600mila persone in più che si sono inserite provenivano da diverse regioni d’Italia e sono state chiamate a Torino in modo funzionale, ovvero servivano alla grande fabbrica, alla città industriale. Chiamare le persone in modo funzionale, senza tenere conto che poi si trasformeranno in altro, è un rischio molto grande, ma Torino mi ha molto affascinato perché non è caduta in balia di questo flusso demografico così intenso, ma ha reso tutti quanti torinesi».

Barriera di Milano viene comunemente additata come una delle periferie degradate, in realtà negli ultimi anni è attraversata da una notevole vitalità artistica e culturale, a cominciare dal fatto di ospitare un’istituzione come il Museo Ettore Fico

«Ho svolto la mia ricerca in due modi. Innanzitutto attraverso libri, saggi ed il web, e li ho scoperto la Barriera ‘percepita’, ovvero un luogo non centrale, dove avvengono cose più o meno legali, più o meno edificanti, e comunque come un qualcosa di periferico. Poi lo studio si è spostato sul territorio. Nell’installazione ci sono piccole mappe bianche che sono le mie passeggiate nel quartiere, dove ho girato per diverse ore, a piedi, senza una meta, registrando quello che vedevo e che mi incuriosiva e così ho ridisegnato ogni giorno la Barriera alla luce di quello che avevo vissuto. Uno studio quasi situazionista, girando punto per punto il quartiere. Spesso i quartieri della prima cintura urbana diventano lo spazio prescelto per abitarvi o per aprire uno studio di architettura, di design, gallerie d’arte o un museo come il Mef, perché coloro che hanno un concetto creativo dello spazio necessitano di luoghi che il centro di Torino non è più in grado di offrire».

Come hanno interagito gli abitanti con il tuo lavoro artistico?

«Il rapporto con gli abitanti è nato dapprima attraverso le associazioni che gravitano nel quartiere, dai Bagni di via Agliè ai pensionati. Ho chiesto a molti di loro di donarmi un oggetto che non volevano più conservare. Gli oggetti che sono in mostra, e che fanno da filtro tra l’architettura che ho montato ed il museo stesso, sono tutti oggetti caricati di un valore e poi scaricati nel momento in cui il possessore non li voleva più. Ogni oggetto ha davvero una sua storia, una identità, ha fatto parte del quartiere e poi è stato da me modificato. A questi oggetti ho offerto una seconda chance, li ho ricaricati di un altro valore da me attribuito. Non si tratta di un semplice ready-made, ma su ognuno ho proceduto con micro-operazioni, per esempio ridipingendoli, per spostare la responsabilità all’artista, cioè ricaricare gli oggetti di un significato e di una riflessione che è il frutto dell’artista. Lo stesso vale per le lettere: ho chiesto agli abitanti di raccontarmi un loro ricordo collegato a Barriera, e da ogni lettera ho tagliato via le parole che mi servivano a narrare la mia Barriera, quella che avevo conosciuto passeggiandoci. La seconda chance prevede un tradimento, per gli oggetti è un tradimento funzionale, per cui la grattugia diventa un diffusore della luce della lampadina, nel caso delle parole il tradimento è concettuale, loro mi hanno scritto una lettera, ma io ho usato solo le parole che mi servivano».

Una “Seconda chance” per gli oggetti, per il quartiere, ma anche per l’artista

«Questa mostra si muove su tre livelli. Il primo è quello personale, sono piemontese di origini, ma ho vissuto altrove per quasi vent’anni e ritornare in questo territorio, da cui sono andato via molto giovane, per fare una mostra di questo tipo, rappresenta in tutto e per tutto una seconda chance. Barriera di Milano, poi, è un quartiere che è almeno alla sua terza chance nascendo come porta daziaria, poi quartiere industriale e ora un luogo dove c’è una grande vitalità culturale. Infine, l’edificio che ospita la mostra, che era un’azienda e ora è un museo».

In mostra troviamo un riferimento alla Banda Cavallero

«Durante gli studi per realizzare la mostra sono incappato nella storia di questa banda che è nata a Barriera e che per me rappresenta l’idea di integrazione riuscita. Un piemontese, un veneto e un pugliese si sono integrati, lo hanno fatto per delinquere e per combattere un sistema che a loro appariva ingiusto. Le motivazioni alla base erano di tipo politico ed ideologico, ma queste tre figure rappresentano ai miei occhi i tre possibili modi di reagire alla seconda chance. Erano delinquenti di un certo calibro, quando li hanno arrestati hanno dovuto fare i conti con la fine della loro prima possibilità e hanno dovuto cercare di cambiare completamente. Adriano Rovoletto, il più pragmatico, non ci è riuscito, Sante Notarnicola è diventato un attivista politico, Pietro Cavallero ha cercato le risposte nella religione».

Il percorso espositivo si apre con una tenda di perle di vetro, che simboleggia il passaggio da una condizione all’altra

«La tenda allude ad una grande verità marxista, ovvero che l’ideologia è una sovrastruttura, non è una cosa pura, esiste perché esistono i problemi dell’umanità, e così chiedo al visitatore di superare questa verità attraversando la tenda, anche se subito dopo quella verità si ricompone alle sue spalle. L’ho dipinta con gli smaltini per le unghie (un oggetto assolutamente inutile agli occhi di Marx e di qualunque filosofo) per abbinare un gesto vanesio a una riflessione profonda, perché non dobbiamo mai dimenticare che un concetto può essere alto quanto vogliamo, ma ciò che conta è la sua applicazione al mondo reale».

La mostra si conclude con un lavoro che lascia spiazzati, un giradischi che diffonde le note di “Romeno è Giulietta”

«Si tratta di un’opera realizzata qualche anno fa, ma che ho voluto riproporre perché parla della seconda chance. Infatti Romeo e Giulietta, essendo stata scritta nel Seicento da William Shakespeare che Verona non l’aveva mai vista, rappresenta la più grande chanche che ha avuto la città di Verona, un’intuizione del fascismo che l’ha trasformata nel più grande luna park del mondo. La casa di Giulietta, la tomba di Giulietta, tutto finto, eppure si è creato un esodo delle persone che vengono a visitare dei luoghi falsi. Perché il percepito è più importante del reale. Così ho scritto un’altra opera, l’ho fatta musicare e cantare da un tenore veneto, ma in lingua rumena e con una pianista rumena, narrando così una storia contemporanea che parla di integrazione, offrendo a Verona come seconda chance la possibilità di separarsi dagli stereotipi della città dell’amore».

