Bocephus + Rondelli al Folk Club, la Michielin a Hiroshima

di Emanuele Rebuffini

Questa sera sul palco del Folk Club andrà in scena “BOBOCEPHUS”, ovvero l’incontro tra due musicisti geniali, il folksinger canadese Bocephus King ed il cantautore livornese Bobo Rondelli. «I due imbracciarono le chitarre, le attaccarono a una presa elettrica, iniziarono a battere il tempo, a parlare di storie simili». Una coppia perfetta, un progetto comune dal nome mitologico, «una creatura straordinaria, multiforme, magica» figlia «del rock e della melodia, del sogno e del gioco, del ritmo e del canto a voce spiegata, dell’energia e della malinconia».

Bocephus King, al secolo Jamie Perry, è uno straordinario e poliedrico songwriter, difficilmente catalogabile in un genere specifico. Country, blues, soul, vaudeville, swing, burlesque, motown, roots, King si muove tra tutti questi generi senza incarnarne veramente nessuno, ma traendo da ognuno di essi ciò che meglio si armonizza con la sua sensibilità di artista originale e indipendente. Il suo odio dichiarato per il “music business”, che ha bisogno di incasellare ogni artista in un genere per renderlo un prodotto appetibile a un target di mercato, gli ha chiuso molte porte, confinandolo a un apprezzamento di nicchia, per pochi eletti, ma lo ha mantenuto vero, genuino, incorruttibile. Il concerto al Folk Club sarà anche l’occasione per sentire in anteprima alcuni pezzi del lavoro che vede Bocephus King impegnato nella traduzione in inglese di classici del cantautorato italiano (da Autogrill di Francesco Guccini a Pigro di Ivan Graziani).

Bobo Rondelli è il più ispirato e istrionico cantautore italiano oggi in circolazione, in grado come nessun altro di passare, e far passare il pubblico, dalla risata più sguaiata, alla canzone più delicata e commovente. L’ex leader degli Ottavo Padiglione alterna progetti cantautoriali (nel 2016 ha pubblicato l’album “Ciampi ve lo faccio vedere io”, omaggio a Piero Ciampi) a programmi televisivi e cinema.

Insomma, “BOBOCEPHUS” è l’incontro tra due personalità forti, ma complementari, due animali da palco, due musicisti, autori e cantanti sopraffini.

www.folkclub.it

Questa sera all’Hiroshima Mon Amour è di scena Francesca Michielin, reduce dallo strepitoso successo con il brano Nessun grado di separazione, con cui si è classificata al secondo posto al Festival di Sanremo e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Classe 1995, originaria di Bassano del Grappa, la giovane cantautrice e polistrumentista nel 2011, a soli 16 anni, vinceva il talent X Factor, dimostrando da subito di non essere una meteora ma di avere vera stoffa d’artista.

Il duetto con Chiara Civello sul palco di Sanremo 2012, le collaborazioni con Fedez, il ruolo da protagonista nello spettacolo La ragazza con l’orecchino di perla, le musiche per il cinema (il brano Amazing per Spider-Man 2 e Almeno tu per il film Piuma di Roan Johnson), infine il traguardo del Disco d’oro con l’album “di20are” pubblicato nel febbraio di quest’anno. Se il tour Nice to meet you, era un’autobiografia musicale itinerante che ha portato Francesca Michielin a esibirsi da sola, senza filtri, suonando ben 6 strumenti, ora torna con “di20are live” insieme a quattro musicisti che la accompagnano in questa speciale avventura live che propone anche brani inediti.

www.hiroshimamonamour.org