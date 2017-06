Bruno Munari, “artista totale” tra gioco e rigore

di Emanuele Rebuffini

«Arte è ricerca continua, assimilazione delle esperienze passate, aggiunta di esperienze nuove, nella forma, nel contenuto, nella materia, nella tecnica, nei mezzi»: pittore, scultore, designer, grafico, progettista, fotografo, scrittore, pedagogo, animatore di laboratori per bambini, creatore di oggetti tangibili e di spazi illusori, di strutture rigorose e di proiezioni immaginarie, Bruno Munari (nato nel 1907 a Milano, dove muore nel 1998) è uno dei personaggi più significativi della cultura artistica italiana del Novecento, una personalità poliedrica ed eclettica che, attraverso una complessa attività di sperimentatore – dalle tempere futuriste alle xerografie passando per le macchine inutili e altri svariati oggetti immaginari – ha saputo anticipare una delle cifre dell’epoca presente, la trasversalità.

Il Museo Ettore Fico ospita fino all’11 giugno “Bruno Munari Artista totale”, un’ampia e sorprendente retrospettiva che, attraverso oltre 300 opere, ricostruisce il percorso creativo di un artista giocoso, geniale e poetico che ha saputo esplorare tutti i lati dell’arte, senza mai disgiungere ironia e rigore, essenzialità e scherzosità delle forme.

Il percorso espositivo ricostruisce l’ampio arco delle sue operazioni creative partendo dalla convinzione che il lavoro a tutto campo di Munari non possa essere definito seguendo il meccanismo delle tendenze artistiche e delle tipologie stilistiche: disegni, progetti, collage, dipinti, sculture, libri, nuove tecniche di riproduzione delle immagini, oggetti di industrial design (Munari vinse tre volte il Compasso d’oro nel ‘54, nel ’55 e nel 1979), esperienze di grafica editoriale, architettura, nonché nuove proposte di pedagogia, solo per indicare le discipline più rappresentative all’interno del suo progetto di sintesi delle arti.

«Lo caratterizzava un atteggiamento aperto e dinamico, in grado di congiungere l’atto sperimentale e quello didattico, il rigore del metodo e il respiro della fantasia, il piacere dell’osservazione e la comprensione critica dei fenomeni percettivi – spiega il curatore della mostra, Claudio Cerritelli, docente di Storia dell’arte contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera – Bruno Munari è un Artista totale per il fatto che si muoveva in diversi ambiti di ricerca ed è un ‘artista permutativo’, nel senso che si interessava di determinati problemi, li analizzava con il suo rigore e con la straordinaria fantasia e poi li superava, perché voleva andare a vedere oltre l’aspetto circoscritto che stava indagando, ampliare il confine conoscitivo. Munari non si ferma su un solo argomento, va avanti, si sposta, ritorna alle ricerche affrontate nel passato per poi modificarle. Non era un ossessivo categorico come quegli artisti che lavorano sempre e solo su un problema, gli piaceva giocare con le forme della conoscenza. In lui c’era l’idea che la fantasia deve condurre il gioco, non solo pensare, avere un rigore costante, ma anche abbandonarsi a forme di conoscenza intuitive che non derivano dal processo di analisi. Da un lato c’è il metodo, ma, al tempo stesso, il lasciarsi andare agli stimoli sensoriali senza legare il pensiero a canoni precisi.»

Pur partecipando tra il 1927 e il 1936 a diversi momenti espositivi del Futurismo ed essendo stato tra i fondatori del MAC (Movimento Arte Concreta), Munari non è inquadrabile in nessuna scuola o movimento, anzi, lo contraddistinse un atteggiamento irriverente verso l’ideologia estetica e l’esaltazione della macchina del Futurismo. «Pur avendo partecipato ad alcuni movimenti dell’arte contemporanea – aggiunge Claudio Cerritelli – lo ha fatto sempre con attenzione più al carattere metodico del lavoro che non allo stile pittorico o scultoreo. Ad interessarlo era l’allargamento dei termini della conoscenza percettiva. Munari è stato un produttore di conoscenza, meglio e più di chiunque altro ha lavorato sulle connessioni tra linguaggi e forme comunicative».

La ricerca pittorica di Munari è documentata da opere che dall’Astrattismo degli anni Trenta approdano all’importante ciclo dei “Negativi-Positivi” degli anni Cinquanta, disegni, bozzetti, progetti, collage, dipinti a olio, tempera, acrilico, realizzati nel corso del tempo su carta, su tela e su tavola, con superfici anche sagomate, con parti vuote che dialogano con la parete. La dinamica cromatica di queste opere determina un senso di instabilità ottica, ambivalenze tra il primo piano e lo sfondo, effetti che non permettono mai di fissare l’immagine in modo univoco. «L’idea base – osservava Bruno Munari – sta nel fatto che ogni elemento che compone l’opera, ogni forma, ogni parte della superficie, può essere considerata sia in primo piano sia come fondo.»

Le “Macchine inutili” sono sculture aeree realizzate con cartoncini, legni e fili di seta, con l’obiettivo di liberare le forme astratte dalla staticità del dipinto, sospenderle in aria, «in modo che vivano con noi nel nostro ambiente, sensibili all’atmosfera della realtà»: appese al soffitto con una corda si muovono lentamente e assomigliano a costellazioni, a gruppi di atomi forse a stazioni spaziali. La stessa ludica leggerezza che troviamo nelle “Sculture da viaggio”, cartoncini pieghevoli che sfidano la retorica della scultura monumentale. Se nel “Concavo convesso” (1948) a fluttuare è una rete metallica, nei “Polariscop” degli anni Sessanta pellicole trasparenti disposte in una scatola di ferro e retroilluminate diventano mezzi “per generare e animare il colore”, osservando la sua nascita e la sua mutazione.

Quindi alfabeti ironici e scherzi grafici (le “Scritture illeggibili di popoli sconosciuti”), fogli trasparenti sovrapposti (“Los Alamos”, 1958), “tavole tattili” e altri collage di materiali vari, dalla paglia ai tessuti, i “Libri illeggibili” degli anni Cinquanta e le “Ricostruzioni teoriche di oggetti immaginari” degli anni Settanta, autoritratti realizzati muovendo sul piano della fotocopiatrice l’immagine di base, variazioni sul viso umano, Antenati, Alberi, Nomi e altri divertimenti.

Senza dimenticare i celebri oggetti di design, prodotti da Zanotta, Interflex, Robots e Danese: Sedia per visite brevissime, Occhiali paraluce, l’Abitacolo, la Scimmietta Zizì, la Lampada Falkland, le Forchette parlanti fino all’orologio Tempo Libero realizzato per Swatch negli anni Novanta. «Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita – scriveva Bruno Munari – vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare».

