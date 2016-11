Carrie Rodriguez al Folk Club

di Emanuele Rebuffini

Nata ad Austin (Texas) trentotto anni fa, Carrie Rodriguez è una delle stelle del nuovo folk-country americano. Paragonata dalla critica a Norah Jones e Lucinda Williams, Carrie Rodriguez questa sera, venerdì 25 novembre salirà sul palco del FolkClub dove presenterà “Lola”, il suo quinto album in studio, uscito lo scorso febbraio e considerato tra i migliori dell’annata dalla critica americana.

Un disco in cui la regina del texmex folk recupera le sue radici ‘cicane’, alterna inglese e spagnolo, a volte li mescola in un ibrido splanglish, tra nuovi brani e personali riletture di classici. L’album segna anche il ritorno della collaborazione con Bill Frisell, presente in quasi tutte le tracce.

Figlia d’arte, Carrie ha ereditato la passione per la musica dal padre, il folksinger David Rodriguez, e dalla zia Eva Garza, una delle più importanti voci messicane degli anni ’40-‘50. Nel corso degli anni collaborato con John Prine, Mary Gauthier e Lucinda Williams, ha partecipato alla realizzazione del disco d’esordio dell’attore Jeff Bridges, e nel 2011 ha ricevuto il Premio Tenco come artista internazionale più interessante dell’anno. Nel 2013 “Give me all you got”, il suo album più personale e autobiografico, ha raggiunto il primo posto nella “Americana Music Chart”.

Carrie Rodriguez basa il suo stile su una solida capacità tecnica di strumentista affinata negli anni su violino – in primis – e su mandolino e chitarra tenore. A questo aggiunge la sua voce sicura e corposa e una scrittura pungente e sempre alla ricerca di nuove atmosfere.

Sul palco del FolkClub questa sera Carrie Rodriguez sarà accompagnata dal chitarrista Luke Jacobs.

