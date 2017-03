“Cloak of rags”. Le rovine blu di Mike Nelson

di Emanuele Rebuffini

“Cloak of rags (Tale of a dismembered bank, rendered in blue)” è il titolo della personale dell’artista inglese Mike Nelson (Loughborough, 1967) ospitata fino al 29 aprile alla Galleria Franco Noero. Una mostra che nasce in un altro luogo e in un altro tempo. Nel luglio del 2016 il Nouveau Musée National de Monaco commissionò a Mike Nelson un intervento site-specific sull’edificio in ristrutturazione che ospita la sede dell’UBS in Avenue de Grande-Bretagne nel cuore del Principato di Monaco.

Ogni superficie all’interno della sede della banca svizzera – dalle porte agli arredi, dalle piante ai capitelli ornamentali, vecchi computer, schedari, sedie, telefoni – venne completamente dipinto di blu oltremare, il colore caratteristico del mantello della Vergine Maria (in inglese Cloak) nella pittura rinascimentale e barocca, e il più costoso, se si pensa che il pigmento veniva ricavato dai lapislazzuli e le uniche miniere allora conosciute si trovavano nel nord-est dell’Afghanistan.

In questo modo Mike Nelson diede vita ad un’installazione immersiva e straniante, modificando il senso della percezione della realtà da parte dello spettatore che, circondato dalla pastosa patina, veniva come a trovarsi immerso sott’acqua o intrappolato in una schermata blu. Trasformando una banca in un’opera d’arte, Mike Nelson ha così proposto una spiazzante riflessione sul rapporto tra la ricchezza e la creazione artistica.

Ora nella sede della Galleria Franco Noero di via Mottalciata, Mike Nelson (che nel 2011 ha rappresentato la Gran Bretagna alla Biennale di Venezia) ha realizzato una nuova serie di opere scultoree come se si trattasse della prosecuzione della mostra di Monaco, infatti alcuni oggetti architettonici sono stati portati via prima della completa ristrutturazione degli interni del palazzo per consentire loro di continuare ad esistere in un luogo e contesto diverso.

Visitare “Cloak of rags (Tale of a dismembered bank, rendered in blue)” è un po’ come entrare in un sito archeologico, tra ruderi che raccontano un passato fatto di splendore, decadenza, saccheggi e furti. Ma un’archeologia del nostro tempo, infatti Mike Nelson sembra capovolgere la contrapposizione tra rovine e macerie di Marc Augé: quelle che dovrebbero essere semplici macerie della contemporaneità, i detriti da smaltire di un simbolo della finanza globale, vengono recuperate, ridipinte e trasformate in rovine.

“Cloak of rags” è sì una critica al capitalismo globalizzato, ma esprime soprattutto la necessità per l’artista inglese di riflettere ancora una volta su un tipo di consunzione, quasi un atto di cannibalismo rispetto alla propria opera, un atteggiamento che guarda e risuona nei panorami più ampi della storia antica e di quella più recente, e negli scambi e negli incontri tra di esse a vari livelli. Attraversando le porte blu appartenute alla banca e ora reinstallate a Torino, è come trovarsi di fronte a una strana e pittoresca distesa di rovine, un’estetica che si sostiene grazie a una complessa rete di letture incrociate e simboliche e di associazioni e rimandi tra l’inusuale e l’ordinario. Un’opera di grande impatto, bella quanto inquietante.

