“Condensa”. L’esistenzialismo fuori moda di Tealdi, Zambotti e Pinelli

di Emanuele Rebuffini

“Venuta meno l’influenza anestetizzante dell’abitudine, mi mettevo a pensare, a sentire cose infinitamente tristi” (Marcel Proust). Barbara Fragogna si definisce un’artista che ama collaborare con gli artisti, e nella sua veste di direttrice della Fusion Art Gallery nella mostra collettiva “Condensa” ha riunito Enrico Tealdi, Davies Zambotti ed Ettore Pinelli, tre artisti che, al di là delle peculiarità delle tecniche, realizzano opere contraddistinte dalla presenza di una sorta di velo effimero che separa la nitidezza del reale dalla nostra percezione conscia, un’atmosfera lattiginosa che avvolge immagini appannate, sfocate, come in dissolvenza. Una distorsione della realtà che aiuta a meglio comprenderla, perché la ‘condensa’ è come un filtro per osservare ciò che ci circonda, emancipandoci così dall’ “influenza anestetizzante dell’abitudine”.

«Anche se ognuno di loro parla di cose differenti e differenti sono le tecniche adoperate – spiega Barbara Fragogna – l’impatto di chi si avvicina ai loro lavori è lo stesso. Non c’è una visuale chiara e limpida, c’è un effetto di nebbia, di vapore o di polvere, come se si guardasse attraverso un vetro sul quale si è depositata la condensa. E questo suscita un desiderio di vedere oltre quella cortina. Come curatrice mi piace stimolare il pubblico a cercare di vedere qualcosa che va oltre, a riuscire a pensare oltre all’immagine. Siamo abituati a vedere successioni infinite di immagini veloci, nitide, chiare che ci bombardano per tutta la giornata attraverso la tv ed i social, e abbiamo l’impressione di capire immediatamente ciò che sta succedendo. Invece sbagliamo, perché non approfondiamo le situazioni e gli stati emotivi, viviamo come anestetizzati nei confronti della realtà. C’è bisogno di re-sensibilizzare le persone, perché possano avere una reazione più personale alle cose che accadono e a cui assistono. In Tealdi, Zambotti e Pinelli troviamo un linguaggio poetico personale e privato, una sorta di esistenzialismo fuori moda e attraverso la distorsione delle loro visioni condensate ed intime ci istigano ad interpretare la realtà.»

Enrico Tealdi vive e lavora tra Cuneo e Torino, la sua pittura su carta, poi applicata alla tela, racconta storie di affetti, legami, abbandoni e solitudini. Sospensione, mistero, memoria umida. Immagini che sfuggono come se stessimo guardando da un oblò. Nel ciclo Batee le vedute di spiagge, con persone in lontananza che paiono puntini e che ricordano le note di una partitura musicale, creano un’atmosfera sospesa di attesa di un qualcosa che deve ancora capitare, mentre nei Nimbi in solitari campi di calcio pare avvertirsi, come un’impronta nella memoria, il rumore di chi era lì e ci ha giocato.

Davies Zambotti vive e lavora tra Milano e Torino, realizza fotografie di piccolo formato, poi stampate su carta cotone che paiono acquerelli. Nella serie Lande troviamo i paesaggi della Lomellina, le risaie allagate, foto scattate in movimento dove la velocità confonde l’immagine. Anche il video che completa l’installazione, nonostante sia stato girato in HD, viene inserito in un tubo catodico e quindi l’immagine viene trasformata a causa della nebbia del vecchio televisore.

Infine negli oli su tela di Ettore Pinelli, che vive e lavora a Modica, il pastello arancio-azzurro-grigio avvolge e confonde figure umane in azione. Con la pennellata cancella le immagini sottostanti, strisciandole via così a tal punto da non riuscire quasi a vederle. Eppure nella serie A Way To Stand Out i toni soffusi, morbidi e sinuosi delle monocromie nascondono scene violente tratte dalla cronaca, aggressioni, scontri e tafferugli, che ai nostri occhi anestetizzati appaiono come un qualcosa di meramente decorativo, non riuscendo più a trasmetterci la gravità dei fatti reali. «La mia ricerca inizia stando seduto davanti a uno schermo – racconta Ettore Pinelli – facendomi permeare dalla potenza di certe immagini e scenari saturi di violenza. Scontri, sommosse e predominio, sono termini che ricorrono spesso all’interno di alcuni meccanismi nella mia pratica, a volte come decise iconografie e altre come fattori di analisi politica e sociale, quello che mi interessa maggiormente sottolineare, è la deriva di queste immagini, una sorta di distillazione perpetua, incontrollata e senza soluzione, che mostra un volto inquietante e veritiero del nostro presente».

Per chi volesse guardare oltre e andare alla ricerca di “cose infinitamente tristi”, la mostra collettiva “Condensa” è ospitata dalla alla Fusion Art Gallery, in piazza Peyron 9/g, fino al 25 febbraio.

www.fusionartgallery.net