Crociate, marionette ed altre storie. Il cabaret artistico di Wael Shawky

di Emanuele Rebuffini

Visitare le sue mostre è come immergersi in un mondo fantastico tra minareti, giardini pensili, dune di sabbia, palme ed antiche fortificazioni. L’artista egiziano Wael Shawky (Alessandria d’Egitto, 1971), protagonista di due mostre al Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli ed alla Fondazione Merz (chiudono il 5 febbraio), si è formato tra il suo Paese e la Pennsylvania, nel 2015 ha vinto la prima edizione del Mario Merz Prize ed ha esposto al MoMA di New York, alla Serpentine Gallery di Londra, alle Biennali di Sydney (2014) e Istanbul (2015) e a Documenta di Kassel nel 2012. Un artista versatile per i materiali e le tecniche adoperate, un artista post-internet, disegnatore, scultore e regista, che mette al centro del fare arte i valori della manualità e del tempo.

La mostra ospitata nella Manica Lunga del Castello di Rivoli, curata da Carolyn Christov-Bakargiev e Marcella Beccaria, presenta un percorso espositivo scenografico e spettacolare, una serie di opere filmiche, sculture e altorilievi lignei ispirati alla storia delle Crociate, narrata dal punto di vista degli arabi. «La sua pratica artistica si basa originariamente sul disegno – spiega Marcella Beccaria – Wael Shawky è un disegnatore eccezionale e questo suo mondo molto personale e fantastico ha alle basi un’analisi molto approfondita del mondo reale. La sua ricerca artistica si estende continuamente, in lui c’è una capacità di lavorare su più livelli. Quella al Castello di Rivoli è certamente la mostra più importante e completa sul ciclo Cabaret Crusades, una trilogia che ha iniziato a realizzare nel 2010 e che racconta la storia delle crociate partendo da fonti arabe, mettendo in luce quello che è il valore dell’interpretazione della storia e quindi le manifeste difformità che si possono creare a seconda che si attinga ad una fonte anziché ad un’altra. Un lavoro che parla di fatti remoti che risalgono all’anno Mille, ma che riguardano in modo profondo la storia delle relazione tra Europa e Oriente e toccano geograficamente luoghi come la Siria, quindi un passato i cui echi sono riconoscibili nel nostro instabile presente di guerre mediorientali e nuove incertezze».

I tre film della serie Cabaret Crusades hanno alle spalle un approfondito lavoro storico e letterario, non solo il celebre saggio Le Crociate viste dagli Arabi (1983), dello scrittore e storico libanese Amin Maalouf, ma anche fonti medievali islamiche quali Usama Ibn Munqidh e Ibn al-Qalànisi. L’artista inizia la narrazione con le prime Crociate, dal 1096 al 1099, messe in scena nel primo capitolo di Cabaret Crusades: The Horror Show File. Prosegue con la Prima e la Seconda Crociata, svoltesi dal 1099 al 1145, rappresentate in Cabaret Crusades: The Path to Cairo. Chiude la trilogia The Secrets of Karbala che narra la battaglia di Karbela (680), tragico evento che diede origine alla divisione tra sciiti e sunniti, e termina con la presa di Costantinopoli da parte dei Crociati nel 1204. La peculiarità di questi tre film consiste nell’uso di marionette (per il primo film Wael Shawky si è servito di antichi burattini provenienti dalla collezione Lupi di Torino, per il secondo di marionette in ceramica e per l’ultimo capitolo di marionette in vetro di Murano), che conferisce alla narrazione un tono magico, apparentemente discordante con l’argomento violento e macabro descritto. «Tra Cabaret Crusades e il libro di Amin Maalouf c’è un parallelismo soprattutto metodologico – aggiunge Marcella Beccaria – ovvero si vogliono raccontare le Crociate attraverso gli occhi degli arabi, mentre in Occidente quegli eventi sono conosciuti soprattutto attraverso fonti europee. Wael Shawky come Amin Maalouf hanno letto gli storici arabi coevi ai fatti raccontati, sono partiti da fonti originali in cui si racconta l’incontro con l’altro, con l’invasore occidentale. Nei suoi film non segue sempre un ordine cronologico, ci sono molti salti temporali, la violenza, l’avidità, i tradimenti e la meschinità del genere umano emergono prepotentemente, ma l’uso dei burattini rende la narrazione quasi fiabesca e allude al fatto che come nel passato i protagonisti di quegli eventi parevano mossi da forze superiori, così nel nostro tempo i fatti e le vite sono sempre più telecomandate e controllate in remoto».

Sia al Castello di Rivoli sia alla Fondazione Merz gli allestimenti originano un’esperienza immersiva, vogliono «far sperimentare le opere in un contesto tridimensionale, molto tattile e coinvolgente. Alla Fondazione Merz si cammina sulla sabbia mentre nella Manica Lunga, le cui pareti sono state dipinte di blu, si entra in una vera e propria successione scenografica che dà al visitatore l’impressione di camminare attraverso una città orientale, tra torri, giardini pensili, moschee. All’inizio della mostra sono esposti degli altorilievi lignei, opere recenti che segnano una ulteriore direzione intrapresa dalla ricerca di Wael Shawky, che ha scelto il linguaggio dell’altorilievo che è apparentemente anacronistico, volendo così recuperare una tradizione artistica molto comune nel Medioevo e quindi che appartiene all’epoca degli eventi raccontati. Qui, anziché alle fonti scritte, l’artista ha guardato alla pittura occidentale utilizzandola proprio come una fonte, in particolare un famoso dipinto di Eugène Delacroix del 1840 che racconta l’ingresso dei crociati a Costantinopoli ed il successivo sacco del 1204, quando i veneziani saccheggiarono e portarono via grandi tesori». «Rispetto a una cultura digitale e dematerializzata – commenta Marcella Beccaria – Wael Shawky ha impiegato antiche tecniche di lavorazione di materiali come legno, vetro e ceramica, che a loro volta raccontano in maniera approfondita la storia delle lunghe relazioni commerciali e militari tra Oriente ed Occidente. Si pensi alle 26 marionette di vetro in mostra: ha realizzato i disegni e poi le ha fatte costruire dagli artigiani vetrai di Murano attraverso un complesso e lungo lavoro, essendo fatte di vetri con forme e colori diversi ed avendo non solo le braccia e le gambe mobili, ma anche la mandibola e gli occhi. Per lui il processo creativo, la gestazione e la produzione di un’opera, è un qualcosa che richiede molto tempo e una incredibile attenzione ai dettagli».

La mostra alla Fondazione Merz, in un paesaggio artificiale di sabbia, propone per la prima volta nella sua interezza la trilogia dei film Al Araba Al Madfuna, basati su racconti dello scrittore egiziano Mohamed Mustagab (1938-2005). I tre film (due in bianco e nero, il terzo realizzato a colori invertiti in negativo), con protagonisti bambini vestiti da adulti con la tradizionale gallabiya, con turbante e baffi posticci, sono stati girati nell’omonimo villaggio avvolto da antichi miti e leggende e situato vicino agli scavi di Osirion del Tempio di Seti I, nell’antica città di Abydos in Egitto. L’artista ha vissuto con gli abitanti del luogo per alcune settimane e assistito alle pratiche di scavo della comunità alla ricerca dei tesori dei loro antenati. La trilogia riflette sui rituali di narrazione orale della comunità, dove i racconti ripetuti e tramandati nel tempo diventano storie leggendarie, storie di personaggi fantasmagorici, antiche tribù, incantatrici e cavalieri. «Il lavoro di Wael Shawky – spiega Abdellah Karroum, curatore della mostra alla Fondazione Merz – si basa su narrazioni storiche, interpretazioni sociologiche e scrittura d’invenzione, elementi da cui costruisce il suo modo di vedere i miti del passato collocandoli fianco a fianco col tempo presente. Creando un collegamento tra prospettive mitologiche di visioni metafisiche e realtà del mondo fisico, materiale, la serie di film riflette sul rituale della narrazione orale comune, che, attraverso la ripetizione e la rinarrazione, trasforma dei racconti in storie mitiche che a loro volta diventano nuove letture del progresso e del cambiamento della società».

http://www.castellodirivoli.org

www.fondazionemerz.org