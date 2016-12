Ed Atkins: il post-umano è grottesco

di Emanuele Rebuffini

Un uomo con la testa rasata, ricoperto di tatuaggi, riverso sul bancone di un bar, beve, fuma, parla ininterrottamente, poi canta un’aria lirica e finisce con l’infilare naso, dita e pene in glory holes. Un uomo dai capelli lunghi ripete ossessivamente i versi di una poesia di Gilbert Sorrentino The morning roundup. Un uomo esibisce la data 2016 scritta sulla fronte, come fosse un tatuaggio. Un uomo sta per venire inghiottito con la sua stanza in una voragine. Un uomo deve passare il controllo aeroportuale e sulle note del Bolero di Ravel depone nelle vaschette braccia, mani, cervello, fegato, perché tutto deve essere scandagliato. Considerato uno degli artisti più interessanti della sua generazione, l’inglese Ed Atkins (Oxford, 1982) è protagonista con sei performances digitali al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, che ospita fino al 29 gennaio la retrospettiva organizzata in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

A Rivoli troviamo le opere Even Pricks (Anche i cazzoni), 2013, Warm, Warm, Warm Spring Mouths (Calde, calde, calde sorgenti), 2013, Happy Birthday!!! (Buon compleanno!!!), 2014, Ribbons (Nastri), 2014 e Hisser (Sibilatore) – realizzato in occasione della Biennale di Sidney del 2015 e recentemente donato alla collezione permanente del Museo di Rivoli – mentre la Fondazione Sandretto ospita l’opera più recente dell’artista, Safe Conduct (Salva condotto), 2016.

“Ed Atkins – spiega Marianna Vecellio, curatrice della mostra al Castello di Rivoli insieme a Carolyn Christov-Bakargiev – è un artista che lavora con numerosi mezzi espressivi, principalmente il video, ma anche la scrittura, la performance, il disegno e il suono, tutti elementi che si concentrano nel linguaggio del video. Un artista giovane, ha 34 anni, che nasce e cresce in una realtà ibridata che vede l’integrazione tra il corpo e la tecnologia. Il suo desiderio è indagare la soggettività per cercare di ricostruirla, ricomporla, per andare a ritracciare una dimensione esistenziale”.

La retrospettiva, allestita nelle sale al terzo piano del Castello di Rivoli, si sviluppa come un allestimento olistico che porta il visitatore dentro ad un’esperienza immersiva, emotiva ed ipnotica. Se l’edificio juvarriano è il corpo, il terzo piano con i soffitti con le travi di legno a vista è la testa, dove suoni, luci, immagini, colori si mescolano creando una cacofonia sensoriale e le cinque installazioni paiono diventare un’unica installazione come fosse l’immaginario mentale di quel corpo, il subconscio con in suoi incubi ed i suoi desideri.

Quelle di Et Atkins sono opere complesse, di forte potenza emotiva, che mettono a disagio. Spiazzanti e grottesche al tempo stesso. «Il mondo generato al computer è un posto inospitale», confessa lo stesso Ed Atkins. Attraverso un linguaggio che è al contempo ipertecnologico e iperrealistico e narrazioni concepite come collages e costruite in modo quasi mai consequenziale attraverso tagli, interruzioni e salti (uomini dal volto livido e tumefatto, teste parlanti, porzioni di corpi, giganteschi pollici eretti o versi che richiamano i like di facebook e si gonfiano e sgonfiano…), Ed Atkins ci parla di morte, violenza e solitudine, riflette sulla cultura digitale e le sue conseguenze sulle nostre vite e sul nostro corpo, mette in scena personaggi disperati pervasi da un sentimentalismo isterico. Una diagnosi inquietante del presente e della vita mediata dal digitale, che ci mette in guardia sulla realtà virtuale, ci suggerisce di riconquistare uno spazio emotivo. «I miei video parlano allo stesso tempo della struttura e del modo in cui le immagini vengono prodotte; parlano di aspetti fondamentali dell’esperienza umana, amore, morte, sesso: più genericamente, parlano di relazioni».

Non semplici video, ma performance digitali generate attraverso il modello Computer Generated di un personaggio maschile (CGI) ed il programma Faceshift, che consente di catturare espressioni e movimenti di una persona e di trasferirli alla figura generata dal computer animandola. In questo modo Ed Atkins usa se stesso come ‘attore’, cattura la sua voce e la sua mimica facciale per poi rimapparli sulla propria proiezione digitale. I protagonisti dei video altro non sono se non avatar dello stesso artista, surrogati digitali che vivono in un mondo di fragilità emotiva, depressione, malinconia.

Come spiega Marianna Vecellio, «Ed Atkins fa uso della poetica del bathos, termine coniato nel 1727 da Alexander Pope, che è uno scadimento del pathos nella dimensione bassa, uno stile caratterizzato da bruschi cambiamenti che dal sublime scivolano intenzionalmente nella banalità più ridicola, e questo serve a rompere l’immedesimazione che è molto forte nel linguaggio digitale, perché l’alta definizione riesce a falsificare la realtà, a sostituirsi ad essa, uccidendo il soggetto. Da qui la dimensione perturbante, gotica, della sua arte, che però presenta anche una dimensione post-umana, di ibridazione tra la realtà e la macchina, una confluenza tra reale e virtuale. Il digitale è superficiale, c’è scollamento dalla realtà, appare impalpabile, eppure il digitale è energia, perché è fatto da cavi che passano sotto i nostri piedi, ed è forza-lavoro, perché è fatto da gente che lavora dietro gli schermi».

Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, invece, troviamo, oltre ad alcuni lavori grafici, Safe Conduct (Salva condotto), 2016, installazione video a tre canali su monitor sospesi al soffitto che richiama lo spazio aeroportuale ed i controlli rigorosi a cui siamo sottoposti per la sicurezza. Qui, spiega Carolyn Christov-Bakargiev (curatrice di questa sezione insieme ad Irene Calderoni), «il protagonista dà corpo allo stato d’ansia che caratterizza la nostra epoca di paure e vulnerabilità e al contempo di eccessi di controlli negli spazi pubblici che, sebbene abbiano la finalità di garantire la nostra sicurezza, finiscono con il ledere la nostra privacy. Il confine sempre più labile tra ciò che sembra reale e ciò che lo è davvero è uno dei temi trattati dall’artista, nonché un tratto distintivo della società digitale, in cui tutto è mediato».

