ElisaOn. Elisa al Pala Alpitour con i successi dell’ultimo album

Sono passati vent’anni dal suo debutto con l’album tutto cantato in inglese Pipes & Flowers per l’etichetta Sugar Music di Caterina Caselli, e quindici dalla vittoria del Festival di Sanremo con la sua prima canzone in italiano Luce (Tramonti a Nord Est), e ora Elisa, con il suo nuovo album ON torna alla scrittura in inglese e sceglie un sound pop, potente, moderno che si mischia al soul, all’elettronica fino ad attingere a sonorità anni ‘80. Tredici brani che esplorano diversi generi, esprimendo tensione emotiva, ritmo ed energia, e che la versatile cantautrice di Monfalcone (nata a Trieste nel 1977, all’anagrafe Elisa Toffoli) proporrà questa sera al Pala Alpitour in occasione della tappa torinese del suo “ON Tour”. Non mancheranno i suoi più grandi successi del passato, un omaggio al grande cantautore canadese Leonard Cohen, scomparso pochi giorni fa, e il brano Gli ostacoli del cuore scritto da Luciano Ligabue.

«ON può essere sintetizzato con due aggettivi: vitale ed energetico – racconta la stessa Elisa – Finora è sicuramente il mio album più estroverso e pop. Per ogni progetto discografico tendo a cambiare rotta, mi piace e ne ho bisogno per rinnovarmi, sempre. Questo mi dà nuovi stimoli ed energia. Questa volta avevo voglia di tirare fuori ritmo e grinta. Volevo fare una musica che riuscisse a trasmettere la forte carica che sentivo addosso mentre scrivevo. La cosa fondamentale era questa tensione emotiva, mi rappresentava e volevo sostenerla anche con la produzione e gli arrangiamenti. ON, non è un disco intimista. È piuttosto un disco irrompente e molto fisico che non poteva che chiamarsi così per me, perché l’effetto che mi fa è esattamente quello di sentirmi accesa e connessa».

Nell’album troviamo anche Love Me Forever, una delle prime canzoni scritte da Elisa a soli 14 anni, un duetto con l’italo-britannico Jack Savoretti, Waste Your Time On Me, Sorrido già cantato insieme ad Emma e Giuliano Sangiorgi, Bruciare per te, brano nato da una poesia scritta per il marito Andrea Rigonat e che ha superato i 3 milioni di visualizzazioni, e No Hero, canzone che Elisa ha dedicato alla sua migliore amica che con 25 milioni di visualizzazioni su YouTube si è aggiudicato il doppio disco di platino.

Sul palco al Pala Alpitour di Torino Elisa sarà accompagnata da Andrea Rigonat (chitarra), Curt Schneider (basso), Victor Indrizzo (batteria), Cristian Rigano (tastiere), Jessica Childress e Sharlotte Gibson (cori). Dopo nove dischi, 2 milioni e mezzo di copie vendute, 20 dischi di platino, un Sanremo e un Premio Tenco, Elisa a febbraio si appresta ad affrontare il suo primo tour internazionale, con tappe nel Regno Unito e in Irlanda (Glasgow, Manchester, Dublino e Londra).

