EmmaAdesso. Emma al Pala Alpitour con “Adesso Tour”

di Emanuele Rebuffini

Emma Marrone chiude al Pala Alpitour la sua fortunata tournée: “Adesso Tour” arriva a Torino sabato 22 ottobre, reduce dal doppio sold out di Assago e del doppio disco di platino per il suo ultimo album. Sul palco, tra due grandi schermi inclinati a specchio, Emma con la sua grande energia e la voce graffiante proporrà i brani contenuti in “Adesso” (da lei definito una sorta di fotografia istantanea che racconta l’esatto momento che la cantante sta vivendo) e alcuni tra i suoi più grandi successi: 23 le canzoni in scaletta per un concerto di oltre due ore che inizierà con una parte più acustica per poi sfociare nel rock.

Non è l’inferno, Amami, Arriverà l’amore, Cercavo amore, La mia città… fino ad una cover di Dawn Penn (You Don’t Love Me) per un concerto che permetterà di apprezzare tutte le sfumature della cantante fiorentina, che dalla vittoria di Amici passando per il successo al Festival di Sanremo del 2012 e i 13 dischi di Platino fin qui conquistati, si è affermata come una delle voci (e delle autrici) più interessanti della scena musicale nostrana. «Questo tour per la prima volta accomuna tutte le mie anime: quella pop, quella rock, quella cantautorale e quella indie. Il tour è come se fosse un po’ la festa di tutti, quindi sul palco con me prediligo le persone che stimo davvero, che amo, con le quali ho veramente qualcosa in comune, qualcosa da raccontare. Per la prima volta mi sento veramente sicura e serena con me stessa per quello che trovate sul palco. Palco che è come se fosse la mia anima: ci sono dei momenti in cui tutto è fermo, ci sono dei momenti in cui tutto si muove, è un po’ come sono fatta io. Sono fatta di punti fermi, ma sono fatta anche di idee in continua evoluzione. Questo palco mi rappresenta proprio per questo: perché si muove insieme a me, non è fermo».

Al fianco di Emma sul palco, oltre al corpo di ballo (le coreografie sono di Macia Del Prete), una band internazionale composta da Alex Torjussen (batteria), Ryan Haberfield (chitarria), Luca Visigalli (basso), Roberto Angelini (chitarra), Massimo Greco (tastiere), Arianna Mereu (cori) e Luca Mattioni (tastiere e synth) che si è occupato anche della direzione musicale.

