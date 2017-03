Eros & Comic Art. Alla “Little Nemo” tutte le sfumature del sesso

di Emanuele Rebuffini

Il fumetto erotico popolare e il fumetto erotico d’autore sono nati, in Italia, praticamente assieme. È arrivato un po’ prima il fumetto d’autore, con la Valentina di Guido Crepax che fece la sua apparizione nel 1965 sulla rivista Linus. Ma lì da poco, era la primavera del 1966, nelle edicole facevano la loro comparsa i tascabili con storie e disegni sempre più espliciti, che contribuirono al mutamento del comune senso del pudore. Erano i pocket pubblicati dalle Edizioni Sessantasei del milanese Renzo Barbieri, Goldrake il Playboy e Isabella duchessa dei Diavoli, quindi Zora la vampira, Terror, Lo Scheletro, Belzeba, Menelik, Messalina, Jacula, Lucrezia…un grande quantità di collane erotiche proposte tra gli anni Sessanta ed Ottanta dalle varie Erregi, Ediperiodici, Edifumetto, Tattilo, e che furono la palestra in cui si formarono i più importanti fumettisti ed illustratori italiani.

A far da apripista al tascabile sexy fu certamente il fumetto nero, a cominciare da Diabolik delle sorelle Giussani che nel 1962, con il suo formato pocket, rappresentò un’autentica rivoluzione, ma fu soprattutto Satanik di Max Bunker e Magnus a premere il piede sull’acceleratore dell’erotismo e della violenza.

Fumetto erotico popolare e fumetto erotico d’autore tornano ad intrecciarsi, fino al 24 marzo, grazie alla mostra “Eros & Comic Art”, ospitata dalla Galleria Little Nemo, in via F. Ozanam 7. Più di 200 tavole, il cui valore va da 200 ai 10mila euro, che verranno messe all’asta venerdì 24 marzo, alla presenza di una madrina d’eccezione, Ilona Staller ovvero “Cicciolina”, presente in mostra con due delle sue creazioni artistiche, Hollywood e White Angel. Bisogna davvero rendere merito Sergio Pignatone, il patron della Little Nemo, che ha organizzato un’esposizione di grande suggestione, magnificamente allestita, con tanto di area “Privè” per le tavole più hard.

La mostra si articola in tre filoni: la prima è dedicata al fumetto sexy popolare, la seconda a quello autoriale, la terza alle fotografie di Gianfranco Salis. La sezione sul fumetto popolare è un’immersione nell’universo dei tascabili erotici degli anni ‘60 e ’70, con le copertine e le tavole firmate da Sandro Angiolini, Mario Cubbino, Pino Dangelico, Nicola Del Principe, Giovanni Romanini, Emanuele Taglietti…ma soprattutto due grandi illustratori da poco scomparsi, quali Averardo Ciriello e Alessandro Biffignandi, nelle cui evocative copertine a tempera il gusto classico nell’impostazione della tavola e nella rappresentazione della figura umana si sposava in maniera quanto mai efficace con atmosfere inquietanti ed esplicitamente erotiche. Tra le tante chicche, l’inedita versione porno di “Metti, una sera a cena”, il film di Giuseppe Patroni Griffi del 1969 con Florinda Bolkan e Jean-Louis Trintignant, ma anche opere disegnatori che si formarono proprio sui tascabili e che ora sono tra gli autori più importanti ed apprezzati della scuderia Bonelli, da Bruno Brindisi a Carlo Ambrosini a Roberto De Angelis.

«Non solo la produzione erotica a fumetti italiana è quantitativamente più rilevante di quella di qualsiasi altro Paese del mondo (tranne forse il Giappone) – scrive Giuseppe Pollicelli, critico d’arte e giornalista specializzato, nel sontuoso ed approfondito catalogo – ma è italiana la maggior parte degli autori che hanno saputo portare il binomio eros-fumetto alle sue vette più alte. Crepax, Manara, Magnus, Eleuteri Serpieri, Rotundo, Saudelli e Baldazzini: artisti amati, letti e collezionati ovunque. È verosimile che in un Paese dominato come l’Italia – in maniera molto forte fino ancora almeno agli anni Cinquanta – dalla cultura e dalla mentalità cattoliche, dunque non ancora secolarizzato, il sesso abbia rappresentato, nel momento in cui i costumi hanno iniziato a cambiare e a modernizzarsi, un polo d’attrazione irresistibile. D’altro canto il Novecento è anche il secolo che ha visto imporsi, assieme al cinema, il linguaggio del fumetto, che da un certo momento in poi, cioè dalla metà degli anni Sessanta, è stato percepito da tanti artisti come il più innovativo e il più libero, quello più ricco di percorsi da esplorare (e dunque più idoneo alle sperimentazioni), ma anche quello di maggiore e più immediata forza comunicativa. Se poniamo da un lato una sessualità che inizia finalmente a rompere gli argini sul piano sociale e, dall’altro, l’affermazione globale del fumetto quale forma espressiva, risulta chiaro come mai sessualità e fumetto fossero destinati a incontrarsi».

Fumetto, cinema e sesso si incontrano in una delle prime tavole in mostra: “Il sesso è peccato”, opera originale realizzata da Guido Crepax per il film di Tinto Brass “Nerosubianco” del 1969. Una collaborazione che lo stesso Tinto Brass racconta nell’introduzione al catalogo della mostra: «Cosa potesse suggestionarmi nelle avventure di Valentina, è fin troppo facile intuirlo, specie se si pensa a quanto amore per il suo corpo e per quello femminile promani dai disegni di Crepax. Un piacere estetico reso palpabile dalla sensualità delle sue immagini. Dove passa Valentina rimane una scia di erotismo imbevuto di ironia e di irriverenza provocatoria, di sogno e di anarchia. La grande innovazione di Crepax, quella che mi aveva colpito sin dagli inizi, non era tanto dovuta alla sua abilità del disegno o all’invenzione narrativa quanto, piuttosto, alle sue ricerche dell’impaginazione. Ma direi di più: il continuo cambiamento dell’inquadratura, il ricorso insistente e ossessivo al dettaglio, la scomposizione delle immagini in parti complementari che escludono spesso il supporto narrativo dislocando l’azione nell’immaginario e nel sogno in favore di una coreografia dei corpi, anticipano nei suoi disegni il cinema d’avanguardia. Ed ecco che decisi di incontrarlo nel suo studio a Milano. Crepax compose le quarantadue tavole dello storyboard in maniera accurata, attenendosi a una mia direttiva che imponeva il disegno delle tavole a colori, sebbene lui fosse fedele al bianco e nero. Giocavo con la cultura pop in un procedimento di messa in scena del mio film che sperimentava spericolate ibridazioni. Il montaggio frenetico assemblava tutti i procedimenti che esibiscono il funzionamento del dispositivo cinematografico e fumettistico. Il risultato è stato stupefacente».

Nella sezione della mostra dedicata al fumetto autoriale troviamo un’impressionante carrellata di tutti i più grandi disegnatori, italiani e non solo. La Barbarella creata nel 1962 dal francese Jean-Claude Forest, terrestre del futuro che va a spasso nello spazio cambiando disinvoltamente partner, robot compresi, che ottenne un così grande successo da fare da pioniera al microfilone fumettistico del fantaerotico e da ispirare il film diretto da Roger Vadim nel 1968 ed interpretato da Jane Fonda; Roberto Baldazzini, il cui segno netto e corposo dà alle sue pin-up una certa fissità di bambole, quasi fossero figurine da ritagliare o i protagoniste di un’inserzione pubblicitaria, ragazze con lo sguardo sognante, quasi assente, estremamente femminili ma tutte dotate di fallo, che nella serie Casa Howhard partecipano ad orge sfrenate; Benito Jacovitti con il surreale e bizzarro Kamasutra dei piedi del 1977; Magnus che nelle tavole realizzate per Le femmine incantate e Le 110 pillole ci ha regalato opere di rara raffinatezza; Giovanna Casotto, una delle rare autrici di fumetto erotico; una tavola originale de Il Profumo dell’Invisibile (1999), una delle storie più celebri di Milo Manara; l’erotismo leggero e spensierato del catalano Jordi Bernet con la sua Chiara di Notte, simpatica prostituta dalle forme generose e i capelli corvini protagonista di gesta ironiche ed erotiche; l’altro catalano Eric Torres–Prat, uno dei principali illustratori di Vampirella; gli scostumati esercizi di stile di Filippo Scòzzari; le atmosfere mitteleuropee e le suggestioni da Belle Époque di Leone Frollo, autore di versioni erotiche delle fiabe più popolari; le tavole di Massimo Rotundo ambientate quasi sempre tra gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, dove si mescolano stile liberty e art déco, l’architettura umbertina e quella razionalista del Ventennio, e dove il sesso ha lo scopo di rendere ancora più intenso il piacere dell’occhio e della mente.

E poi ancora: le meravigliose tavole di Guido Crepax per Histoire d’O (1973) e Valentina, Lanterna Magica (1976); l’inglese Erich Von Gotha, gran maestro del sadomasochismo; la Druuna di Paolo Eleuteri Serpieri; Eva Kant in versione sexy di Sergio Zaniboni; il Furor Eroticus dello Ranxerox di Tanino Liberatore. E non manca una tavola realizzata nel 1991, “Y’a pas meilleur amant qu’un mari heureux”, dall’anarchico e dissacrante Georges Wolinski, le cui vignette disegnate con un tratto semplice e povero, fatto di poche linee spezzate, mettono in scena un’utopia sociale in cui femmine disinibite e superiori per intraprendenza ed energia sessuale, prevalgono nettamente su maschi impacciati e quasi soggiogati: Wolinski è stato un pilastro del settimanale satirico Chiarle Hebdo, fino a quel tragico 7 gennaio 2015, quando anche la sua matita cadde sotto i colpi del terrorismo islamico.

L’ultima sezione della mostra propone una serie di fotografie in grande formato scattate da Gianfranco Salis sui set dei film di Tinto Brass, da “L’uomo che guarda” del 1994 a “Tra(sgre)dire” del 2000.

La conclusione la lasciamo alle parole dello stesso regista, Tinto Brass: «Il fumetto erotico e l’arte possono senz’altro andare di pari passo, come dimostrano le opere degli autori presenti in questa mostra, artisti che hanno raggiunto esiti estetici e visivi di grande forza espressiva portando nei loro personaggi infinite varianti di un unico motivo: la bellezza ripetuta fino all’ossessione. Il che conferma la mia convinzione estetica, etica e filosofica di sempre: quella di vedere nel culto estremo dell’erotismo la zattera di salvataggio a cui aggrapparsi nella deriva del mondo. Una radicalizzazione del giudizio negativo nei confronti dei valori consacrati, del potere politico, della morale. In una parola nei confronti del mondo così come è. Nella convinzione che solo la forma e lo stile possono dare un significato, un contenuto al nonsenso della realtà».

