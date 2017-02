Exodos, il ‘volto umano’ del dramma dei profughi

di Emanuele Rebuffini

Idomeni, scalo ferroviario lungo il confine greco-macedone, dove è sorto il più grande campo profughi d’Europa, centinaia di tende, migliaia di persone. Davanti ad una tenda color verde, una famiglia aspetta l’apertura del confine, un padre ed una madre con in braccio una bambina che capovolge la testolina verso l’obiettivo della macchina fotografica.

«Avevo chiesto alla donna se potevo fotografarli, mi ha fatto capire di sì e mentre scattavo la bambina si è come capovolta nella mia direzione guardandomi con la testa al contrario. Un gesto casuale e giocoso, che però ha reso drammatica quella fotografia». Il fotografo Max Ferrero è, insieme al giornalista Marco Bobbio, il curatore della mostra fotografica collettiva “Exodos – rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione” ospitata fino al 24 febbraio presso il palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello, e realizzata dall’associazione Allievi del Master in Giornalismo Giorgio Bocca e dalla Regione Piemonte.

Una quarantina di fotografie e due video realizzati da dieci fotoreporter e due videomaker indipendenti torinesi che compongono un reportage collettivo sulle rotte migratorie e il dramma dei profughi. Le isole greche, Lesbo e Kos, la giungla di Calais, i Balzi Rossi vicino a Ventimiglia, Lampedusa. I confini e il filo spinato, muri e reti, le tendopoli e i profughi che cercano di salire sui treni, i barconi e la traversata. Mare, Strade, Barriere, Campi, Incontri. Ma soprattutto i volti, le persone. «Dopo aver fatto un bel po’ di viaggi per documentare l’emergenza migratoria ti rendi conto che non hai la totalità della situazione – spiega Max Ferrero – vedendo le foto di altri colleghi torinesi e piemontesi è nata l’idea di una mostra collettiva. Le 40 foto sono state selezionate da Mauro Raffini tra oltre 500 scatti, senza conoscere dove erano state scattate e da chi, così da riuscire a dare una uniformità al messaggio anche se ognuno di noi ha un percorso personale. L’immagine che apre la mostra è stata scattata da Paolo Siccardi ad Aleppo, per ricordare che esiste un’origine a questa crisi sulla rotta balcanica ed Aleppo ne è il simbolo. In mostra ci sono luoghi, ma soprattutto persone. Non volevamo mettere foto troppo legate a posti o date precise, abbiamo scelto un approccio emozionale, concentrare l’attenzione su quanto queste persone hanno vissuto e vivono ancora. Una mostra meno foto-giornalistica, ma più di impatto visivo». E non mancano le buone pratiche di integrazione, dal centro Fenoglio di Settimo Torinese al piccolo paese di Chiesanuova dove, grazie alla presenza dei migranti, il numero degli abitanti è cresciuto e quindi si è potuto salvare l’ufficio postale che sarebbe altrimenti stato chiuso.

«Tutti i momenti più ‘caldi’ di questa emergenza sono stati documentati da fotoreporter indipendenti torinesi che ci hanno raccontato le storie delle persone in fuga – scrive Marco Bobbio nel catalogo – Reporter che usualmente non avevano alle spalle le redazioni dei giornali o le grandi agenzie fotografiche, che in molti casi hanno viaggiato e fotografato a proprie spese, spesso senza pubblicare le loro inchieste per la sordità di molti dei media nazionali. Le origini e le cause dell’esodo, il percorso e le difficoltà del viaggio, la concretizzazione di una speranza e di un sogno nel territorio piemontese. Sono questi i temi su cui insistono le fotografie presentate nella mostra. Un’esposizione che si pone quindi in primo luogo l’obiettivo di raccontare il ‘volto umano’ della crisi dei migranti partendo dalle persone, dai volti, dalle storie; ma che cerca anche di fornire il punto di vista torinese sulla crisi dei migranti, un punto di vista sfaccettato e multiforme. Raccontare, attraverso immagini, video o parole, non è solo un atto di testimonianza ma rappresenta anche il tentativo di cambiare il mondo, un poco ovviamente, mettendo a disposizione i propri strumenti, l’impegno, la passione, cercando di far arrivare un messaggio che sposti la percezione e l’idea che ognuno ha sulle migrazioni.»

Le immagini in mostra sono di Marco Alpozzi, Mauro Donato, Max Ferrero, Mirko Isaia, Giulio Lapone, Matteo Montaldo, Giorgio Perottino, Andreja Restek, Paolo Siccardi e Stefano Stranges, mentre i video sono di Stefano Bertolino e Cosimo Caridi.