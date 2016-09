“Fado errático”: Cristina Branco in concerto a MITO

di Emanuele Rebuffini

“Il fado non è né allegro né triste, è la stanchezza dell’anima forte, l’occhiata di disprezzo del Portogallo a quel Dio cui ha creduto e che poi l’ha abbandonato: nel fado gli dei ritornano, legittimi e lontani…”: così scriveva Fernando Pessoa nel 1929. E il fado sarà protagonista di MITO SettembreMusica, sabato 17 settembre, al Conservatorio Verdi di Torino, in occasione del concerto “Fado errático”. Ma si tratterà di un concerto molto particolare, originale e spregiudicato come il suo ideatore, il compositore Stefano Gervasoni, che ha trascritto alcune registrazioni di Amália Rodrigues, la “regina del fado”, le ha rivestite con suoni nuovi, le ha circondate di interventi elettronici, per poi consegnare il tutto a Cristina Branco, una delle grandi voci di quello che viene chiamato ‘nuovo’ fado.

Fado viene da fatum (destino), ed è una musica intrisa di saudade, dolore per la lontananza, sofferenza per la separazione. Cristina Branco, pur non rompendo con la tradizione, ha saputo grazie ad una voce affascinante a rivitalizzare il fado, combinando tradizione e innovazione. Nata a Lisbona nel 1972, inizialmente si interessa al jazz, fino a quando il nonno le regala per i 18 anni gli album Rara e Inédita di Amália Rodrigues.

Sabato sera al Conservatorio, Cristina Branco sarà diretta da Eduardo Leandro e accompagnata da Divertimento Ensemble, Ensemble Sentieri Selvaggi, mdi ensemble e Ircam.